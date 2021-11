Neues Gameplay zum LoL-Prügler Project L hat Marvel-vs-Capcom-Charme

andere

Riot Games hat ein Update zum Fighting Game mit dem Arbeitstitel Project L gegeben und dabei neue Spielszenen präsentiert. Das Konzept des in der Welt von League of Legends angesiedelten Prüglers soll Zugänglichkeit an erste Stelle setzen, ohne Tiefgang vermissen zu lassen.

Jeder Spieler tritt nicht nur mit einem Kämpfer, sondern mit einem Team an und kann den Rest des Kaders für Spezialangriffe dazurufen oder den aktiven Kämpfer austauschen, so wie es Titel wie das in seiner Nische erfolgreiche Skulls Girls oder das breitenwirksamere Marvel vs Capcom handhaben. Im Gameplay seht ihr unter anderem kurz Jinx in Aktion, die durch die Netflix-Serie Arcane jüngst Serien-Fans näher gebracht wurde.

Den finalen Titel oder einen ungefähren Release-Zeitraum nannte Entwickler Radiant Entertainment nicht. Vielmehr wurden augenzwinkernd mindestens zwei Updates zur Entwicklung für 2022 in Aussicht gestellt – das erste davon soll es aber erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres geben.