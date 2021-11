Amazon Prime Gaming im Dezember mit Journey to the Savage Planet & mehr

PC Switch XOne PS4 Android

Auch im nächsten Monat kann es sich für spieleaffine Amazon-Prime-Abonnenten durchaus lohnen, die Liste mit den dann im Abo enthaltenen Spielen genauer anzusehen. Denn ab dem 1. Dezember befinden sich unter anderem das spaßige 3D-Abenteuer Journey to the Savage Planet (zur eShop Selection), das "coole" Aufbauspiel Frostpunk (im Test mit Note 8.5) sowie der Funracer Need For Speed - Hot Pursuit Remastered in dem Spiele-Angebot, ohne dass euch weitere Kosten dafür entstehen. Um die Spiele herunterladen zu können, müsst ihr entweder den bei Prime Gaming erhaltenen Code bei einem Anbieter wie zum Beispiel Steam registrieren oder euer Amazon-Konto mit dem entsprechenden Online-Store verbinden.

Folgende Titel werden ebenfalls bis Ende Dezember ohne Zusatzkosten verfügbar sein:

Die November-Spiele wie Control, Dragon Age - Inquisition und Rise of the Tomb Raider könnt ihr euch noch bis zum 30. November sichern.

Und nochmal zur Erinnerung: Als Prime-Abonnent habt ihr jeden Monat ein Twitch-Abo kostenlos zur Verfügung, mit dem ihr auch den Twitch-Kanal von GamersGlobal unterstützen könnt. Wie das genau funktioniert, könnt ihr zum Beispiel nochmal bei der News des letzten Twitch-Events von GamersGlobal nachlesen.