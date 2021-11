Steel Division 2: Kostenloses Reinforcement Pack #12 mit neuer Karte

PC

Gestern ist für das Echtzeit-Taktikspiel Steel Division 2 (Burning Baltics im Spiele Check; Community und DLC im Userartikel) des französischen Entwicklers Eugen Systems mit dem Reinforcement Pack #12 eine weitere kostenlose Erweiterung erschienen. Enthalten ist die neue 1v1-Karte "Kostritza" (siehe Teaserbild), die von Wald, Mooren, Freiflächen und einer Besiedlung geprägt ist. Sie bietet auf der einen Seite für den Fernkampf geeignete Freiflächen, während auf der anderen Seite der Karte der Nahkampf im Wald und auf Waldwegen tobt. Mittig ist die Karte auch besiedelt. Kostritza liegt nördlich der Hauptverkehrsstraße zwischen Orsha und Kiev. Die Karte von einer kleinen Testgruppe erprobte Karte ist ab sofort kostenlos im Skirmish (Solo, Koop, Multiplayer) spielbar. Sobald sie sich auch bei einer größeren Spielerzahl bewährt hat, wird sie in den Mappool für den Army-General-Spielmodus aufgenommen.

Das Reinforcement Pack #12 läutet die Veröffentlichung mehrerer Erweiterungen ein. Als nächstes soll das ebenfalls kostenlopse Reinforcement Pack #13 erscheinen, das mit der Panzerdivision Tatra und der Task Force Butler zwei Divisionen enthalten wird, die es als jeweils zweitplatzierte knapp nicht in einen kostenpflichtigen Nemesis-DLC geschafft hatten. Demnächst sollen, etwas später als geplant, auch die Bezahl-Erweiterungen Nemesis - Raid on Drvar und Tribute to the Liberation of Italy erscheinen. Diese werden auch neue Divisionen mit neuen Einheitenmodellen enthalten.