PM: Black Friday 2021 – Games unter 20 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Black Friday im PlayStation Store: Noch bis zum 30. November 2021 00:59 Uhr bekommt ihr eine riesige Auswahl an Games zu absoluten Tiefstpreisen. Um euch die Qual der Wahl etwas zu erleichtern, haben wir euch ein paar Vorschläge an PlayStation-Blockbustern zusammengestellt, die ihr alle für unter 20 Euro im Store kaufen könnt

Mittlerweile 25 Jahre nach dem Ausbruch einer gefährlichen Pilzinfektion sind die meisten Menschen zu willenlosen Monstern mutiert und die Zivilisation nahezu ausgelöscht. Ellie, mittlerweile eine junge Frau von 19 Jahren, und ihr väterlicher Mentor Joel haben eine in einem idyllischen Ort in Wyoming eine Zuflucht gefunden und ihr Leben scheint sich langsam zu normalisieren. Bis es zu einem schrecklichen Vorfall kommt, der eine Spirale aus Hass und Gewalt auslöst. Mit The Last of Us Part II schicken euch die Entwickler von Naughty Dog in der Fortsetzung des Ausnahme-Adventures The Last of Us auf eine atemberaubende Odyssee durch eine postapokalyptische Welt, in der ihr es mit Infizierten, wie Clickern, Runnern, Stalkern oder Bloatern sowie den Söldnern der paramilitärischen Washington Liberation Front und religiösen Fanatiker der Seraphiten-Sekte zu tun bekommt. Eine emotionales Abenteuer, das euch garantiert noch lange nach dem Abspann beschäftigen wird.

The Last of Us Part II

39,99 Euro 19,99 Euro

Ihr habt Lust auf einen Job als intergalaktischer Kammerjäger und möchtet euch mit Weltraum-Monstern und größenwahnsinnigen Bossen anlegen? Dann ist Gearbox’ Looter-Shooter Borderlands 3 genau das richtige Spiel für euch. Erstellt einen Charakter mit individuellen Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten und legt euch unter anderem mit den völlig durchgeknallten Calypso-Zwillingen Troy und Tyreen an. Das skrupellose Geschwisterpaar will alle Banditen-Clans der Galaxis vereinen und die ultimative Macht an sich reißen. Ein Plan, den ihr natürlich mit allen Mitteln verhindern müsst. Also macht ihr euch auf eine Odyssee quer durch das All und besucht verschiedene Planeten, um den Bösewichten das Handwerk zu legen. Die abgedrehte Ballerei und das Sammeln von mindestens einer Bazillion unterschiedlicher Waffen macht im Splitscreen gemeinsam mit Freunden extra gute Laune und ihr braucht euch nicht um die Beute balgen, jeder bekommt seinen fairen Anteil. Außer natürlich, ihr spielt im kompetitiven Modus, dann heißt es: Wer zuerst kommt, der lootet auch zuerst. Schnappt euch den abgedrehten Actiontitel mit starken 80% Rabatt im Aktionszeitraum.

Borderlands 3 PS4 & PS5

69,99 Euro 13,99 Euro

Hart, härter, DOOM: In DOOM Eternal, dem zweiten Teil des höllisch guten Reboots der erfolgreichen Dämonenschlächter-Serie, geht es wieder ordentlich zur Sache. Diesmal wird die Welt von einer ganzen Armee an Dämonen überrannt und jeder Widerstand scheint zwecklos. Zumindest bis zu dem Augenblick, in dem ihr als Doom Slayer eingreift, die Rüstung anlegt und mit einem üppigen Arsenal an Waffen und einem gnadenlosen Blutschlag die Invasoren pixelblutig auseinander nehmt. Habt ihr die Erde im Verlauf der knackigen Kampagne endlich von der Höllenbrut befreit, probiert unbedingt den packenden Mehrspieler-Modus Battlemode mit asymmetrischem 2v1-Gameplay aus. Hier liefern sich zwei Spieler in der Rolle von Dämonen gegen einen Spieler, der als voll ausgerüsteter Slayer die Arena betritt, epische Schlachten.

DOOM Eternal

69,99 Euro 17,49 Euro

Nach einem Atomkrieg fliehen die Überlebenden in U-Bahn-Tunnel der Metro, um sich vor dem radioaktiven Fallout zu schützen. Skrupellose Banditen-Banden, verrückte Kultisten und eine durch die Strahlung zu gefährlichen Bestien mutierte Tierwelt machen den Resten der Zivilisation schwer zu schaffen. Auch in Metro Exodus, dem dritten Teil der Action-Serie übernehmt ihr die Rolle des jungen Artjom. Diesmal geht raus aus dem klaustrophobischen Untergrund und mitten rein in die offene Spielwelt des verstrahlten Russlands auf eine epische Reise von Moskau nach Wladiwostok, einmal quer durch das in Trümmern liegende Land. Als mehr oder weniger zuverlässiges Fortbewegungsmittel und gleichzeitig mobiles Hauptquartier dient die alte Dampflok Aurora, mit der sich Artjom und ein kleiner Trupp schlagkräftiger Spartan Rangers auf den Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft machen. Setzt die Gasmaske auf und kämpft gegen Monster, Mutanten sowie eine neue schreckliche Gefahr. Die Gold Edition für PS4 & PS5 beinhaltet die beiden umfangreichen Story-DLCs The Two Colonels und Sam’s Story.

Metro Exodus: Gold Edition PS4 & PS5

39,99 Euro 11,99 Euro

Das amerikanische Indie-Studio Supergiant Games hat mit dem spannenden Rogue-like Hades einen echten Hack and Slash-Hit mit reichlich Rollenspielelementen abgeliefert. Ihr übernehmt die Rolle von Zagreus, dem Sohn von Höllengott Hades, und müsst versuchen aus der Unterwelt zu fliehen. Das passt eurem Papa überhaupt nicht in den Kram und er schickt euch reichlich Höllenkreaturen auf den Hals, die euch bei eurem Fluchtversuch aufhalten sollen. Ihr metzelt und schnetzelt euch durch prozedural generierten Dungeons und genießt dabei die fantastische Story sowie die einzigartige Atmosphäre der in einem farbenfrohen Comic-Stil gezeichneten Umgebung. Hades hält mit seinem fesselnden Gameplay bei Laune: Jeder Run gestaltet sich anders und auch nach zig Versuchen entdeckt ihr immer wieder frische Details und neue Möglichkeiten eure Waffen und Ausrüstung zu verbessern.

Hades

24,99 Euro 19,99 Euro

In Kingdom Hearts III versucht der geheimnisvolle Xehanort mit seiner Armee der Herzlosen die Welt in die Dunkelheit zu stürzen. Aber der Schurke hat nicht mit dem jungen Helden Sora gerechnet, der bewaffnet mit seinem mächtigen Schlüsselschwert gemeinsam mit den treuen Begleitern Donald und Goofy an seiner Seite antritt, die Gefahr ein für allemal zu bannen. Freut euch in dem Action-Adventure auf rasante Kämpfe, spektakulär in Szene gesetzte Spezialangriffe, eine spannende Story und jede Menge Gastauftritte bekannter Disney-Stars aus Blockbuster-Filmen, wie Fluch der Karibik, Rapunzel – Neu verföhnt, Baymax, Toy Story oder Die Eiskönigin.

Kingdom Hearts III

69,99 Euro 17,49 Euro

Survival-Horror vom Feinsten: Kehrt in dem starken Remake des Kult-Klassikers Resident Evil 2 nach Racoon City zurück und erkundet die von Zombies verseuchte Stadt in der Rolle der Protagonisten Leon S. Kennedy oder Claire Redfield, die jeweils eine individuelle Kampagne bestreiten. Der Blick auf die spannende Story aus zwei Blickwinkeln sorgt dabei für einen fantastischen Wiederspielwert, denn ihr besucht zum Teil unterschiedliche Abschnitte der gruseligen Spielwelt und seht euch mit anderen Ereignissen konfrontiert. Was bei beiden Durchgängen gleich bleibt, ist die unvergleichliche Atmosphäre der Resident Evil-Serie, die mit fiesen Schockmomenten und klaustrophobischen Passagen ordentlich an den Nerven zerrt. Als Black Friday 2021- Angebot bekommt ihr die umfangreiche Deluxe Edition, inklusive dickem DLC Pack mit Soundtrack, Kostümen für Leon und Claire sowie der Deluxe-Waffe Samurai Edge – Alberts Modell, mit 60% Rabatt.

Resident Evil 2 Deluxe Edition

49,99 Euro 19,99 Euro