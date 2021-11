PC Linux MacOS

Kern der Erweiterung sind zahlreiche neue Missionsbäume.

Origins

Die Eroberung von Zentralafrika ist erst der Anfang der kongolesischen Ambitionen!

Patch 1.32 "Songhai"

Es sieht nicht so aus, aber die Wende im Krieg gegen die übermächtigen Ottomanen ist geschafft! Zumindest die Verluste sprechen schon eine klare Sprache.

Fazit

Mitist kürzlich ein Immersion Pack für den Grand-Strategy-Titel Europa Universalis 4 (im Test, Note: 8.5) . Es ist nach Leviathan (im Spiele-Check) die zweite Erweiterung von Paradox Tinto. Sie widmet sich ganz dem Kontinent Afrika und möchte das Spiel dort erheblich aufwerten. Zeitgleich ist Patch 1.32 erschienen. Ich habe mit dem Kongo über 40 Stunden nicht die Bongo, sondern vornehmlich die Kriegstrommel gerührt. Zeit für eine Einschätzung.Origins konzentriert sich als Immersion Pack darauf, den Spielspaß und die Vielfalt in einer Region zu verbessern. Ein gepimptes Afrika? Das musste doch gut werden, schließlich hatte ich sogar ohne die Erweiterung eine tolle Kampagne mit Äthiopien. Sieben Länder (Ajuuraan, Äthiopien, Kilwa, Kongo, Mali, Mutapa und Songhai) wurden mit umfangreichen Missionsbäumen versorgt. Fünf Nationen bekommen kleinere Missionsbäume und dazu kommen noch vier regionale. Ich habe mich für den Kongo entschieden. Ziel: Die Völker rund um den Fluss Kongo vereinen und die Europäischen Ambitionen auf dem afrikanischen Kontinent zu bremsen. Natürlich habe ich mich auch Richtung Nord- und Südafrika und sogar die arabische Halbinsel ausgebreitet sowie Kolonien in Südamerika und Asien begründet. Die Schwierigkeit ist natürlich, sich im technologischen Wettstreit nicht abhängen zu lassen und möglichst schnell die Institutionen ins eigene Reich zu holen.Als ärgster Rivale entpuppte sich zunächst Portugal nebst seinen massiven Kolonien in Südamerika. In beiden Verteidigungskriegen konnte ich sie jedoch in die Schranken weisen und Gebietsgewinne verzeichnen. Übersee wie auch auf den Kanaren, was wiederum Spanien nicht schmeckte. Als übermächtiger Feind entpuppten sich die Ottomanen, die allen Nationen davongezogen sind. In einer blutigen Abwehrschlacht, ich wollte keine Gebietsverluste hinnehmen, konnte ich eine Trendwende erst kurz vor der totalen Niederlage, mein Feind hatte schon 99 Prozent Warscore, einleiten. Hier werde ich meine spannende Kampagne weiterspielen. Schließlich will ich noch ganz Afrika erobern und mich um meine Kolonien kümmern.Und danach? Danach könnte ich mich an einem der anderen Länder versuchen, die alle komplett unterschiedliche Voraussetzungen bieten und sich entsprechend unterschiedlich spielen. Mit Kilwa zielt ihr beispielsweise auf ein koloniales Handelsimperium ab und Mali startet gleich mal mit einer großen Krise. In einer Kampagne mit dem zunächst koptischen Äthiopien spielt die Religion eine große Rolle und ihr könnt das neue Land Somalia gründen. Auch äthiopische Juden sind mit an Bord und bei der Gelegenheit wurde das bislang etwas stiefmütterlich behandelte Judentum überarbeitet , das jetzt neue Mechaniken ähnlich dem Protestatismus bietet. Neue Sprites für Armeen und Missionare sowie üppige 24 Minuten west- und ostafrikanische Klänge runden das gelungene Immersionspaket ab, das auch Toto besingen würde Patch 1.32 bringt unter anderem neue Regierungsreformen für afrikanische Nationen, neue Privilegien für die Stände und neue formbare Nationen und Ideen. Wenn ihr Leviathan euer eigen nennt, profitiert ihr außerdem von 52 neuen Monumenten, unter anderem das Brandenburger Tor. Seit Einführung der Monumente hat Paradox Tinto auch am Balancing geschraubt und teils auch die grundsätzliche Nutzbarkeit an bestimmte Voraussetzungen, wie eine bestimmte Religion oder Kultur, geknüpft.Dazu kommen eine Myriade an weiteren Änderungen, wie Bugfixes, Anpassungen des Balancing und Verbesserungen am Interface. Die Patchnotes sind entsprechend umfangreich . Zu den wichtigsten Änderungen gehört eine Überarbeitung der "Konzentrierten Entwicklung". Statt einfach die Entwicklungspunkte einer Provinz zu klauen, was extrem profitabel war, werden sie "fiktiv" in Monarchenpunkte umgerechnet, wovon dann in eurer Hauptstadtprovinz Entwicklung "gekauft" wird. Aufgrund der hohen Entwicklung in meiner Hauptstadtprovinz führte das faktisch dazu, dass ich von dem zuvor mächtigen Plündern nur selten etwas hatte. Klasse finde ich die Überarbeitung der Institutionen. Bislang führte jede nicht übernommene Institution zu immer höheren Kosten für Technologien. Gerade das Spiel außerhalb von Europa wurde durch den dadurch hervorgerufenen Schneeballeffekt stark erschwert. Jetzt ist jede Technologiestufe bestimmten Institutionen zugeordnet. Für jede zugeordnete Institution, die ihr noch nicht übernommen habt, steigen die Kosten um 50 Prozentpunkte. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, völlig abgehängt zu werden.Ein Sonderlob möchte ich der Kampf-KI aussprechen. Die hat zwar immer mal zu kleine Einheitenstacks geopfert, die allerdings auch schnell viele Provinzen besetzten, ihre Truppen aber insgesamt sehr gut bewegt. Außerdem führten sowohl die Portugiesen als auch die Ottomanen amphibische Operationen in meinen Kolonien und in Afrika sowie europäischen Inseln durch und bewegten ihre Flotten sehr gut. Profitiert habe ich allerdings davon, dass die Kolonialreiche Portugals zwar große Armeen hatten, aber keine ausreichenden Flotten, um mir damit in meiner Heimat gefährlich zu werden. Ebenfalls positiv: Von mir gesetzte Kriegsziele wurden von meinen Verbündeten tatsächlich angegangen, soweit es ihnen möglich war.Das Fazit kann kurz ausfallen: Nach dem kontrovers aufgenommenen Leviathan nebst Patch hat sich Paradox Tinto richtig ins Zeug gelegt. Das Origins Immersion Pack bereichert das Spiel mit Nationen des afrikanischen Kontinents ungemein. Besonders lobenswert ist die Abwechslung, die euch die verschiedenen Länder mit ihren Missionsbäumen bieten. Die Entscheidung, sich auf ein Immersion Pack, Bugfixes und das Balancing vorhandener Mechaniken zu konzentrieren statt neue Mechaniken einzuführen, war goldrichtig. Wenn ihr Lust auf einen Spielstart in Afrika habt, kommt ihr an Origins nicht vorbei. Und alle Spieler profitieren von Patch 1.32 "Songhai".