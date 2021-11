PM: Ab heute kann in Brawlhalla® mit Ryu, Chun-Li und Akuma aus Capcoms Street Fighter™ gekämpft werden (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 22. November 2021 – Ubisoft gab heute in Kooperation mit Capcom bekannt, dass die Kämpfer Ryu, Chun-Li und Akuma von Capcoms Street Fighter™ als neues Epic Crossover ab sofort in Brawlhalla® verfügbar sind.

Die Ankunft der Kämpfer ist zugleich der Startschuss für ein Ingame-Event mit dem neuen Spielmodus „Street Brawl“. In diesem Modus behaupten sich die Spieler:innen im 2D-Kampfsetting mit Lebensbalken, ganz im Stil von Street Fighter. Außerdem ist ein neuer K.O.-Effekt mit dem ikonischen, von Street Fighter inspirierten K.O.-Text verfügbar sowie ein neues Podium und ein Satsui no Hado-Emote für die perfekte Krönung eines Kampfes. Ebenfalls hinzugefügt wurden vier neue Avatare sowie eine neue 1v1-Karte, welche auf dem Suzaku Castle basiert. Die Avatare zeigen Zangrief, das Shadaloo-Symbol, einen Hadoken und einen animierten Avatar, der einen Viertelkreis-Vorwärtsschlag darstellt.

Das Street Fighter-Crossover bringt Ruhm und Bewunderung:

Alle Gegenstände können auch noch nach Ende des Events gekauft und gespielt werden. Der Spielmodus und die Karte sind ebenfalls anschließend noch spielbar.

Brawlhallawurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 70 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten.Brawlhallaunterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4und PlayStation®5, PC, iOS- und Android-Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.