Call of Duty - Warzone: Pazifik-Map startet erst am 8. Dezember

PC XOne PS4

Ursprünglich solltet ihr bereits am dem 2. Dezember 2021 Caldera im Battle-Royale-Shooter Call of Duty - Warzone unsicher machen können. Wie nun über den offiziellen Twitter-Account der Reihe bekannt gegeben wurde, werdet ihr euch noch eine Woche länger gedulden müssen. Demnach wird Warzone Pacific erst am 8. Dezember 2021 starten, wenn ihr Call of Duty - Vanguard (im Test) besitzt. Habt ihr den neuen Serienteil noch nicht müsst ihr euch bis zum 9. Dezember 2021 gedulden.

Zeitgleich haben die Entwickler bekannt gegeben, dass Season 1 von Vanguard in Warzone ebenfalls erst am 8. Dezember 2021 starten wird. Gründe für die Verschiebung sind bisher nicht bekannt.