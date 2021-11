PM: YOKO TARO spricht über Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr die NieR-Serie gespielt habt, dann wisst ihr, dass deren Schöpfer YOKO TARO die Dinge eher unkonventionell angeht.

Das gilt auch für sein jüngstes Projekt Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Dieses entspannte Rollenspiel inszeniert ein episches Abenteuer, allerdings beinahe komplett über das Medium "Spielkarten". Auf Papier mag das verrückt klingen, aber es funktioniert unglaublich gut dank knackiger Mechaniken, einer interessanten Geschichte, die an unerwartete Orte führt, und einem absolut charmanten Sinn für Humor.

Mit anderen Worten: Es besitzt alle Merkmale eines YOKO TARO-Werks. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit dem Creative Director über das Spiel zu sprechen. Im typischen YOKO-Stil waren seine Antworten recht… naja, lest einfach selbst.

Glückwunsch zur Veröffentlichung von Voice of Cards: The Isle Dragon Roars!

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist jetzt erhältlich. Bitte sagt es SQUARE ENIX nicht, aber ich glaube, so ein Nischentitel wird sich nicht sonderlich gut verkaufen.

Was würden Sie Leuten sagen, die überlegen, dieses Spiel mal auszuprobieren?

Stellt euch einfach vor, dass da ein Kätzchen zitternd im Regen sitzt, aber die Passanten, die an ihm vorbeigehen, ignorieren es. Der Grund? Es handelt sich um eine Promenadenmischung ist, und sowas mögen die Leute weniger als reinrassige Katzen.

Es wimmert ein bisschen, kaum hörbar, und dieses leise Geräusch wird auch noch vom Regen verschluckt. Und doch taucht da eine Person auf, die dieses leise Geräusch hören kann. Ja, diese Person seid ihr, die ihr das hier lest.

Ihr, und nur ihr, könnt dieses Kätzchen retten. Ihr macht euch keinen Kopf darüber, dass eure Klamotten schmutzig werden könnten - ich bin mir sicher, dass ihr das Kätzchen sanft in eure Arme nehmt. Und was für eine fürsorgliche Person ihr seid, wie ihr das Kätzchen mit nach Hause nehmt, ihm warme Milch gebt und ein flauschiges Bettchen, und es ihn den Schlaf wiegt. Heute war wirklich ein geschäftiger Tag.

Für heute Abend ist zwar ein Videoanruf angesetzt, aber ihr wollt ihn sausen lassen und einfach nur entspannen. Ihr nehmt eure Switch in die Hände oder schaltet die PS4 an. Da gibt's jede Menge Spiele, die interessant aussehen, aber eines davon erregt eure Aufmerksamkeit. Dieses Spiel ist perfekt für eure aktuelle seelische Verfassung - ein Spiel, das sich langsam anfühlt.

Der Name dieses Spiels? Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus.

Es gibt auch ein paar großartige DLC-Bundles. Welches ist Ihr persönlicher Favorit?

Mein Liebling ist der Replicant-DLC… Ups, ich meine den Pixelkunstset-DLC.

Als an dem gearbeitet wurde, meinte ich: "Können wir nicht einfach die vorhandenen Bilder kleiner machen?" Aber den Pixelkünstlern beim Entwickler Alim gelang es, lauter Originale für das Spiel zu schaffen. Ich bin mehr als dankbar dafür.

Übrigens hoffe ich, dass ich mal ein 2D-Pixelkunstspiel machen kann, aber es gibt kein Anzeichen seitens SQUARE ENIX, dass man mir das erlaubt. Überhaupt. Kein. Anzeichen.

Welcher Moment in ihrer Karriere macht Sie am meisten stolz?

Bezogen auf Voice of Cards: The Isle Dragon Roars bin ich stolz, wenn junge Leute etwas Spektakuläres machen.

Nun, das ist der Spruch für die Öffentlichkeit. Tatsächlich ist es zu einer täglichen Routine für mich geworden, ein freudiges "Muhahaha" von mir zu geben, wenn ich meinen wachsenden Kontostand betrachte - der ist nämlich das Ergebnis der Ausbeutung der spektakulären Arbeit junger Leute und der Überweisung der Einnahmen auf mein Sparbuch.

DIVIDER Vielen Dank an YOKO TARO für die, wenn man das so nennen kann, Beantwortung unserer Fragen.

Falls ihr abseits der Kätzchenrettung ein bisschen Zeit zur Verfügung habt - Voice of Cards ist jetzt für PS4 und Switch erhältlich.

Neben dem einzelnen Spiel gibt es ein spezielles Bundle-Set, in dem sich das Spiel selbst, der Pixelkunstset-DLC, von dem YOKO-san gesprochen hat, sowie sieben weitere DLC-Gegenstände befinden, die sich thematisch an NieR Replicant ver.1.22474487139… orientieren.

Geraubte Kleidung - Verpasst dem Protagonisten, Marin und Chloe Kleidung im Stil von NieR Replicant™ ver.1.22474487139…

Emils Kleidung - Ändert das Design der Kartenrücken zu einem Design, das Emil ähnelt.

Emil Avatar - Ändert die Spielfigur zu eiem Design, das Emil ähnelt.

Emil Würfel - Die Würfel werden mit Emils Gesicht geschmückt

Grimoire Weiss Kampfbrett - Das Kampfbrett und das Zubehör bekommen ein Design, das nach Grimoire Weiss gestaltet ist.

Steintisch der Bibliothek - Tischdesign, welches an das Mauerwerk einer bestimmten Bibliothek erinnert.

Devolas Lied - Ändert die Hintergrundmusik zu einem Soundtrack, der Erinnerungen an die Reise eines bestimmten jungen Mannes weckt, der in den Kampf zog, um seine Schwester zu retten.

Pixelkunst-Set - Tauscht alle Charakter- und Gegner-Illustrationen gegen Pixel-Art aus.

Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Sachen natürlich auch einzeln kaufen.

