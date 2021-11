Kojima Productions gründet neue Abteilung für Film, TV und Musik

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Death Stranding ab 19,90 € bei Amazon.de kaufen.

Kojima Productions, das Studio hinter Death Stranding, hat eine neue Abteilung mit Sitz in Kalifornien gegründet. Die Aufgabe des Teams soll es sein, die Spiele des Entwicklers in die Bereiche Fernsehen, Musik und Film zu bringen. Der Teamleiter Riley Russell, ehemaliger und langjähriger Playstation-Mitarbeiter in verschiedenen Positionen, darunter Chief Legal Officer und Vice President of Business Affairs, äußerte sich dazu folgendermaßen:

Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Reichweite und den Bekanntheitsgrad der Titel, die derzeit bei Kojima Productions entwickelt werden, zu erhöhen und sie noch mehr zu einem Teil unserer Popkultur zu machen. Obwohl wir ein globales Unternehmen sind, wird das neue Business Development Team in Los Angeles, Kalifornien, angesiedelt sein. Wir sind wirklich aufgeregt und freuen uns darauf, mit den allerbesten Talenten aus der gesamten Unterhaltungsbranche zusammenzuarbeiten.

Yoshiko Fukuda, Business Development Manager bei Kojima Productions, fügte hinzu:

In einer schnelllebigen, sich ständig verändernden Welt des Geschichtenerzählens ist es unerlässlich, neue Wege zu finden, um unsere Fans zu unterhalten, zu begeistern und ihnen einen Mehrwert zu bieten. Unsere neue Abteilung wird das Studio in noch mehr Bereiche führen, die unsere kreativen Erzählungen jenseits von Videospielen präsentieren und unseren Fans Wege eröffnen, mit ihnen zu kommunizieren und in diese Bereiche einzutauchen.

Ein konkretes Projekt wurde bisher noch nicht angekündigt.