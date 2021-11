Montagmorgen-Podcast #421

Teaser In dieser Woche erwarten euch nicht nur viele schöne Inhalte auf GamersGlobal, auch unter der Haube verändert sich etwas. Eine Neuerung ist schon erfolgt, auf die zweite dürft ihr euch noch freuen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist einmal wieder soweit, eine neue Woche ist angebrochen und Jörg und Dennis haben deutlich mehr zu berichten, als nur den Wetterbericht aus Putzbrunn und Dachau. Vielmehr verraten sie euch, was sie zuletzt gespielt haben und was diese Woche auf GamersGlobal passiert. Was ein gutes Stichwort ist, denn es werden erste Folgen aus der Premium-Umfrage spürbar. Doch keine Sorge, sie sollen euch nur zum Besten gereichen!

Alle Inhalte in der Übersicht: