Sanitarium: Jetzt auch mit ScummVM spielbar

Ab sofort könnt ihr das Point-and-Click-Adventure Sanitarium von DreamForge Intertainment aus dem Jahr 1998 auch mit dem Retro-Emulator ScummVM spielen. Wie Alex Bevilacqua, einer der beteiligten Programmierer, in seinem Blog verriet, hat es zwölf Jahre Entwicklungszeit gebraucht, bis die Sanitarium-Engine in ScummVM integriert war.

In dem Horror-Abenteuer erwacht ihr mit bandagiertem Kopf und ohne Erinnerung an eure Herkunft und euren Namen in dem namensgebenden Sanatorium. Eure Aufgabe ist es nun, euch aus der Einrichtung zu befreien und herauszufinden, wer ihr seid und was passiert ist. Dabei werdet ihr mit verschiedenen Horrorszenarien konfrontiert, die ihr erfolgreich meistern müsst, um in der Geschichte voran zu kommen.

Laut dem Newseintrag auf scummvm.org könnt ihr sowohl eure physischen Datenträger als auch digitale Veröffentlichungen wie die auf GOG.com (GG-Partnerlink) verwenden, um Sanitarium mit ScummVM spielen zu können. Ihr müsst euch dazu allerdings einen neuen Daily Build herunterladen, da die Unterstützung noch nicht in der Hauptversion integriert ist.