PM: gamechanger-Talks starten mit Manuel Höferlin in die nächste Runde (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 22. November 2021 – Nach der ersten Reihe der #gamechanger vor der Bundestagswahl geht es jetzt weiter: Der nächste Politik-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche findet mit Manuel Höferlin statt. Los geht es am Mittwoch, den 24. November, um 16 Uhr. Der Vorsitzende des Ausschusses Digitale Agenda in der vergangenen Legislaturperiode ist ein wichtiges Mitglied des FDP-Teams, das aktuell den neuen Koalitionsvertrag mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen verhandelt. Und darum soll es auch im gamechanger-Talk gehen: Wie laufen Koalitionsverhandlungen eigentlich ab? Und wie stellt sich Manuel Höferlin eine gute Digitalpolitik für Deutschland vor? Diese und weitere Fragen wird Gastgeber und game-Geschäftsführer Felix Falk stellen. Darüber hinaus geht es aber auch um die Person hinter dem Politiker: Wer ist eigentlich Manuel Höferlin und was treibt ihn an?

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

„Unser gamechanger-Format vor der Bundestagswahl ist auf riesiges Interesse gestoßen: Auch dank der Partnerschaft mit der Streaming-Plattform Twitch haben zusammengenommen eine Viertelmillion Zuschauerinnen und Zuschauer die Talks verfolgt und zahlreiche Fragen gestellt. Darum geht es jetzt auch weiter: Regelmäßig werden wir politische Gäste begrüßen, darunter auch viele der neuen Gesichter im Deutschen Bundestag, und gemeinsam mit unseren Zuschauenden einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dabei geht es um die richtige Games- und Digitalpolitik für Deutschland, aber auch um ein besseres Verständnis für die politischen Abläufe und darum, die Politikerinnen und Politiker besser kennenzulernen“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband