Earthworm Jim - Beyond the Groovy: Neue TV-Serie für den Weltraum-Wurm

Während der exklusiv für die auf 2022 verschobene Konsole Intellivision Amico neue Serien-Teil Earthworm Jim 4 weiterhin auf sich warten lässt, hat Interplay in der Zwischenzeit eine neue animierte TV-Serie rund um den wohl bekanntesten Regenwurm der Videospiel-Geschichte angekündigt. Auf der offiziellen Homepage von Beyond the Groovy (und am Ende dieser News) findet ihr einen Teaser-Trailer, in dem sich der Protagonist in einer Interview-Situation befindet.

Mitte der 1990er Jahre gab es schon einmal eine Fernsehserie rund um den wirbellosen Helden im Kampfanzug. Kurz zuvor erschienen seine ersten Videospiel-Abenteuer in der 16-Bit-Ära für Mega Drive und SNES. Wann die neue Serie erscheint und ob sie dann auch hierzulande zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.