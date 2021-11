Playtonic Games: Tencent erwirbt Minderheitsbeteiligung

PC Switch XOne PS4

Der chinesische Konzern Tencent wächst stetig an, so wurden in diesem Jahr beispielsweise die britische Studio-Gruppe Sumo Games übernommen und die Mehrheitsanteile am deutschen Studio Yager Development erworben. Wie gameindustry.biz berichtet, kommt dazu nun auch eine Minderheitsbeteiligung an Playtonic Games, den Entwicklern der Yooka-Laylee-Serie.

Durch die Investition möchte das Studio seine Mitarbeiterzahl mehr als verdoppeln, auf drei Entwicklungsteams erweitern und mehr Spiele produzieren, unter anderem auch eine Fortsetzung von Yooka-Laylee. In einem Interview mit gamesindustry.biz äußerte sich Gavin Price, einer der beiden Gründer von Playtonic, folgendermaßen:

Wir haben schon immer einen Dialog mit Tencent geführt. Wir unterhielten uns mit ihnen über die Zukunft des 3D-Platforming und darüber, was wir als nächstes tun werden. Ich erwähnte, dass Playtonic diesen Wachstumsplan mit vielen Leuten und vielen Teams hatte. Sie sagten, dass sie nichts überstürzen sollten, dass ihnen diese Chats sehr gefielen und dass sie besprechen wollten, wie Tencent sich einbringen könnte. Ich war überrascht, denn ich hatte nicht erwartet, dass sie sich für Playtonic interessieren würden. Es stellte sich heraus, dass sie eine Abteilung für Genres hatten, darunter auch eine 3D-Plattform-Abteilung. Wir mussten also unseren Plan für künftige Inhalte ein wenig formalisieren. Und wir wollten auch ein ehrgeiziges Ziel haben, nämlich Yooka-Laylee zu einer IP zu machen, die auf der Kindermenübox einer großen Fast-Food-Kette erscheinen könnte.

Außerdem gab er an, dass es sich bei den drei Projekten nicht ausschließlich um 3D-Platformer handeln wird. Trotz der neuen Investoren soll Playtonic die "vollständige kreative Kontrolle" über ihre Spiele behalten.