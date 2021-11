Gut Ding will Weile haben

Teaser Eine ganze Reihe für 2021 angekündigte Spiele erscheinen erst im nächsten Jahr. Bei welchem Titel wartet ihr besonders ungern noch länger?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

GamersGlobal ist der Baum, unter dem die Bhuddas des Internets mit Gleichmut auf die Releasekalender blicken. Weniger hochgestochen ausgedrückt: Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (28 Prozent) sieht Verschiebungen sehr entspannt und hat kein Problem damit, länger zu warten. Doch die Frage lautete doch eigentlich, auf welchen ins Jahr 2022 verschobenen Titel ihr besonders ungern noch länger wartet. Hier setzt sich mit 16 Prozent der Stimmen Horizon - Forbidden West an die Spitze, gefolgt von God of War - Ragnarök mit 10 Prozent. Dich darauf folgt auf Platz 3 die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077, die sich 9 Prozent der abgegebenen Stimmen sichern konnte.

Bei denen, die "Ein anderes Spiel" wählten, tauchte häufiger in den Kommentaren Elex 2 auf. Im Ankündigungstrailer aus dem Juni 2021 hieß es zum neuesten RPG-Streich von Piranha Bytes nur "Coming Soon", doch auf der Steam-Seite zum Titel stand einige Zeit lang, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Der später offiziell angekündigte Release-Tag war dann aber der 1. März 2022.

Die Ergebnisse im Überblick:

Ich sehe das nie tragisch, ich kann warten 28% Horizon - Forbidden West 16% God of War - Ragnarök 10% Cyberpunk 2077 Next-Gen-Version 9% Ein anderes Spiel 9% Dying Light 2 - Staying Human 6% Hogwarts Legacy 5% Total War - Warhammer 3 3% Gran Turismo 7 3% Lego Star Wars - The Skywalker Saga 3% Prince of Persia - The Sands of Time Remake 2% Gotham Knights 2% Ghostwire - Tokyo 1% Der Herr der Ringe - Gollum 1% Grand Theft Auto 5 Next-Gen-Version 1% Warhammer 40.000 - Darktide 1%

Urpsprünglicher Text:

Verschiebungen von Spielen sind für niemanden von uns etwas Neues. Doch im Jahr 2021 scheinen auffällig viele Titel ihr geplantes Release-Fenster deutlich zu verpassen – und statistisch erstaunlich viele Spiele, deren Titel mit "G" anfängt. Oft genug werden dabei von Entwicklern neben dem üblichen "Wir wollen uns Zeit nehmen, um es so richtig dufte zu machen" auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie als Grund für die Verschiebung angeführt.

Shigeru Miyamoto sprach einst die wahren Worte: "Ein verschobenes Spiel wird irgendwann gut, ein hastig fertiggestelltes Spiel ist für immer schlecht." Nur selten kann ein langer Atem beim Support nach Release auch größere Macken eines zu früh erschienenen Spiels ausbügeln. Dennoch: Bei manchen Titeln schmerzt eine Verschiebung schon ein bisschen, weil man am liebsten jetzt schon losspielen würde. Bei welchem dieser ins Jahr 2022 verschobenen Titel sitzt ihr am ehesten auf glühenden Kohlen?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt