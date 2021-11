GTA - The Definitive Edition: Title-Update 1.02 veröffentlicht // Patchnotes

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Während wir euch in diesem Beitrag noch darüber informierten, dass Rockstar Games für die kommenden Tage plant, das erste Update für Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition zu veröffentlichen, war es wenige Stunden später bereits soweit: Das Title-Update 1.02 kann ab sofort heruntergeladen werden.

In den entsprechenden (englischen) Patchnotes heißt es in der Überschrift, dass die Aktualisierung für die Sony- und Microsoft-Konsolen zur Verfügung steht. In der Auflistung selbst ist hingegen von „allen Plattformen“ die Rede, zudem gibt es auch einen Punkt, der sich auf die Switch-Version bezieht. Zu den behobenen Problemen, die eher allgemeiner Natur sind, führt Rockstar Games unter anderem die folgenden Fälle auf:

Lokalisierungsprobleme behoben.

Fehlende oder falsch ausgerichtete Kollisionen behoben.

Löcher in der Karte beseitigt.

Falsche oder falsch platzierte Texturen behoben.

Fälle behoben, in denen die Kamera durch Objekte geclippt ist.

Falsch angezeigte Untertitel beseitigt.

Falsch angezeigte Hilfetexte beseitigt.

Falsch platzierte Objekte behoben.

Mehrfaches Auftreten von Problemen mit Charaktermodellen in Zwischensequenzen behoben.

Fälle behoben, in denen Audiozeilen übersprungen, verzögert oder wiederholt wurden.

Darüber hinaus werden Listen aufgeführt, die sich auf die Probleme innerhalb der einzelnen Spiele der neu aufgelegten GTA-Trilogie beziehen. So sollen bei GTA 3 Fehler beseitigt worden sein, die sich zum Beispiel derart ausgewirkt haben, dass Missonen gescheitert sind oder Zwischensequenzen nicht korrekt abgespielt wurden. In GTA - Vice City betreffen die Verbesserungen unter anderem Spiel-Abstürze, die fehlende Drehung der Kamera beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten oder fehlerhafte Anzeigen der GPS-Route. Über die umfangreichsten Anpassungen verfügt Grand Theft Auto - San Andreas. Neben dem beseitigten Problem hinsichtlich der Darstellung des Regens sind über 20 weitere Einzelpunkte aufgeführt.