Halo Infinite: Egoshooter hat den Gold-Status erreicht

PC XOne Xbox X

„Wir sehen uns am 8. Dezember, Spartans“ – mit dieser kurzen Aussage wird per offiziellem Twitter-Posting darauf hingewiesen, dass Halo Infinite den Gold-Status erreicht hat. Sofern nichts dazwischenkommt, wird der Egoshooter somit in etwas mehr als zwei Wochen sowohl für PC als auch natürlich für Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Während ihr ab diesem Datum in die Kampagne eintauchen könnt, steht euch der Multiplayer-Modus bereits seit dem 15. November zur Verfügung.

Über das kommende Halo-Spiel berichteten wir erstmals im Juli 2017, etwa ein Jahr später folgte das erste Teaservideo zu Halo Infinite. Dessen Kampagne, die nach den Geschehnissen in Halo 5 stattfindet, wurde Mitte des vergangenen Jahres kurz per Trailer vorgestellt. Unter anderem heißt es in diesem, dass die Welt „so groß wie nie zurvor“ und „umfangreicher als jene der beiden letzten Halo-Spiele zsuammen“ sein soll. Eine mit über sechs Minuten deutlich längere Aufnahme zur Solo-Kampagne wurde im Oktober veröffentlicht.

Im abschließenden Video führt das Sydney Youth Orchestra vor dem Hintergrund des 20-Jährigen Jubiläums von Xbox und Halo die ikonische Musik der Shooter-Reihe auf.