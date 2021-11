GTA-Trilogie: Rockstar zu Updates & mehr // Classic-Trilogie gratis für Käufer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Über die teils großen Probleme, über die die Spiele der Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition (GTA 3, GTA - Vice City und GTA - San Andreas) verfügen, informierten wir euch ausführlich unter anderem in diesem Beitrag.

In einem kürzlich veröffentlichten Statement äußert sich Rockstar Games – beziehungsweise das Team hinter der Entwicklung der Trilogie – nun etwas ausführlicher zu den „unerwartet technischen Problemen“ – ohne allerdings ins Detail zu gehen. Neben der obligatorischen „aufrichtigen Entschuldigung“ weisen die Entwickler darauf hin, dass die „ikonische Trilogie“ für das Team genauso besonders ist wie für die Fans. Weiter heißt es dazu:

Die aktualisierten Versionen dieser Spieleklassiker wurden nicht in einem Zustand auf den Markt gebracht, der unseren eigenen Qualitätsstandards oder den Standards, die unsere Fans erwarten, entspricht. Wir haben Pläne, die technischen Probleme zu beheben und jedes der Spiele weiter zu verbessern. Mit jedem Update werden die Titel das Qualitätsniveau erreichen, das sie verdienen. In den kommenden Tagen wird es ein neues Update für alle Versionen von Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition geben, das eine Reihe von Problemen beheben wird.

Außerdem spricht das Unternehmen mit der Belästigung von Entwicklerinnen und Entwicklern in den (sogenannten) sozialen Medien einen Punkt an, der über jegliches Maß normaler Kritik hinausgeht. In Zuge dessen bittet Rockstar Games die Community darum, „einen respektvollen und zivilen Diskurs über die Veröffentlichung [der Trilogie] zu führen, während wir an diesen Problemen arbeiten“.

Zum Abschluss des Artikels wird darauf hingeweisen, dass die PC-Classic-Versionen von Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto - Vice City und Grand Theft Auto - San Andreas in Kürze als Bundle wieder im Rockstar Store erworben werden können. Jene unter euch, die die neuaufgelegte GTA-Trilogie über die genannte Plattform gekauft haben – oder es bis zum 30. Juni 2022 noch tun – erhalten in der Bibliothek des Rockstar-Games-Launchers kostenfreien Zugriff auf die klassichen Ausgaben der Spiele.