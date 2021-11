PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 22. bis 26. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Series X,Xbox Series SundXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Before We Leave

Optimiert für Xbox Series X|S ● Smart Delivery

In diesem gemütlichen Städtebau-Spiel entdeckst Du die Zivilisation ganz neu. Du sorgst für Nahrungsmittel, sammelst Ressourcen, erforscht verlorene Technologien und vergrößerst Deine Siedlungen. Vom bloßen Überleben kannst Du Dein Volk bis zum Erfolg führen und mit ihnen nach den Sternen greifen. Hüte Dich nur vor den uralten Wächtern, die die Galaxie durchstreifen! Erhältlich auf Cloud, Konsole und PC.

Deeeer Simulator

Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass: In Deeeer Simulator übernimmst Du die Rolle eines Hirschs. Nutze Deinen langen Hals und Dein gewaltiges Geweih, um wild durch die Stadt zu preschen. Du kannst mit den anderen Tieren friedlich im Wald spielen oder die Stadt zerstören, bis nichts mehr übrig ist. Erhältlich für Cloud, Konsole und PC.

Drizzelpath: Déjà Vu

Optimiert für Xbox Series X|S ● Smart Delivery

Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Mannes, der auf der Suche nach Antworten auf einen Berggipfel steigt. Während Deiner Erkundungen wirst Du Zeuge von Ereignissen, die sich nach und nach zu einer größeren Geschichte zusammenfügen. Abstraktes Storytelling und wunderschön detaillierte Umgebungen treffen auf verworrene Erinnerungen und bedrohliche sowie mysteriöse Szenen.

Deiland: Pocket Planet

Deiland: Pocket Planet ist ein entspannendes Farming-Abenteuer, in dem Du Dich um Deinen eigenen kleinen Planeten kümmerst. Du pflegst Bauernhof und Handwerk und bekämpfst nebenbei Monster, um Dein Zuhause zu einem besonderen Ort zu machen und anderen zu helfen.

Night Lights

Optimiert für Xbox Series X|S ● Smart Delivery

In Night Lights schlüpfst Du in die Rolle eines winzigen Roboters und begibst Dich auf ein Abenteuer, um einen verdunkelten Planeten wieder zu erhellen. Lerne die Tricks der Manipulation von Licht und Schatten, um Deine Umgebung zu verändern, löse knifflige Rätsel und sammle schließlich Splitter, um einen gefallenen Stern wiederzuerwecken.

Farming Simulator 22

Optimiert für Xbox Series X|S

Du schlüpfst in die Rolle eines modernen Landwirts und baust kreativ Deine Farm in drei verschiedenen amerikanischen und europäischen Umgebungen auf. Farming Simulator 22 bietet eine riesige Auswahl an landwirtschaftlichen Betrieben, die sich auf Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft konzentrieren – jetzt auch mit natürlichen saisonalen Zyklen.

Cricket 22

Optimiert für Xbox Series X|S ● Smart Delivery

Das umfangreichste Cricketspiel, das Fans je gesehen haben: In Cricket 22 erlebst Du den lizenzierten Ashes-Wettbewerb, Höhepunkt der langjährigen Rivalität zwischen Australien und England. Darüber hinaus kannst Du Australiens Big Bash T20-Wettbewerb, das innovative The Hundred in England und die tropische Partie der CPL bestreiten und Dich mit voll lizenzierten Teams aus Australien, England, Neuseeland, Irland und der Karibik auf das internationale Spielfeld begeben.

LEGO Builder's Journey

Optimiert für Xbox Series X|S ● Smart Delivery

Stein für Stein baust Du Dich durch die Levels, mit Aufgaben und Rätseln, die Deine gesamte Kreativität erfordern. Mit einem wunderschönen Soundtrack ist es an Dir zu bauen, zu experimentieren, und kreative Lösungen für jede neue Herausforderung zu finden.

Little Bug

Optimiert für Xbox Series X|S

In Little Bug tauchst Du in eine abenteuerliche Geschichte über ein junges Stadtmädchen namens Nyah ein. Sie ist in einer gefährlichen Fantasiewelt gefangen, in der böse Geister in Canyons, Eishöhlen und endlosen Wüsten lauern.