PM: Microsoft Flugsimulator: Die Game of the Year Edition ab sofort als kostenloses Update verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zeit abzuheben: Die Game of the Year Edition (GOTY) des Microsoft Flight Simulators ist ab heute erhältlich! Diese neue Edition ist ein Dankeschön an alle Fans, die den Microsoft Flight Simulator zu einem solchen Phänomen gemacht haben, und zelebriert all das positive Feedback, die wunderbaren Reviews und Auszeichnungen. Die Game of the Year Edition des Microsoft Flight Simulators bietet fünf neue handgefertigte Flugzeuge, acht neue Flughäfen, sechs neue Entdeckungsflüge, aktualisierte Wettersysteme und alle sechs Welt-Updates.

Konkret können sich Simmer*innen auf folgendes freuen:

Das sind die fünf brandneuen Flugzeuge:

Wir haben acht detaillierte Flughäfen aus Mitteleuropa und den Vereinigten Staaten hinzugefügt:

Deutschland

o Flughafen Leipzig/Halle (EDDP)

o Allgäu Flughafen Memmingen (EDJA)

o Flughafen Kassel (EDVK)

Schweiz

o Lugano Flughafen (LSZA)

o Flughafen Zürich (LSZH)

o Flughafen Luzern-Beromünster (LSZO)

Vereinigte Staaten

o Patrick Space Force Base (KCOF)

o Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

Die Game of the Year Edition enthält außerdem Informationen über 545 bisher fehlende Flughäfen in den Vereinigten Staaten.

Da die erst kürzlich eingeführten Entdeckungsflüge so gut angenommen wurden, wird die beliebte Serie um sechs weitere Orte (Helsinki, Freiburg im Breisgau, Mekka, Monument Valley, Singapur und Mount Cook) erweitert.

Um das Einsteigererlebnis zu erweitern, gibt es noch 14 neue Tutorials, die den Simmer*innen das Buschfliegen (in einer Icon A5) und IFR (in einer Cessna 172) näherbringen.

Die Community kann sich auf weitere lang ersehnte Funktionen freuen: ein aktualisiertes Wettersystem, Early Access zu DX12 und ein Replay-System für den Entwicklungsmodus.

Als Teil der laufenden Zusammenarbeit mit Bing Maps sind nun auch eine Reihe neuer Photogrammetrie-Städte dabei: Helsinki (Finnland), Freiburg im Breisgau (Deutschland), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle und Nottingham (Großbritannien) sowie Utrecht (Niederlande).

Die Game of the Year Edition des Microsoft Flight Simulators erscheint als kostenloses Update für alle bestehenden Spieler auf PC und Xbox Series X|S. Für neue Simmer*innen ist die GOTY Edition der perfekte Einstieg in die Flugsimulation.

Der Microsoft Flight Simulator ist für Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows 10 und 11 mit Xbox Game Pass für PC und über Steam erhältlich.

Alle aktuellen Informationen zum Microsoft Flight Simulator findest du unter @MSFSOfficial auf Twitter.