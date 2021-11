PM: Black Friday: 3 Gründe für Far Cry 6 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Far Cry bedeutet für die meisten Spieler: Spaß, verrückte Diktatoren und jede Menge Außenposten, die es zu übernehmen gilt. In dieses Erfolgsschema reiht sich Far Cry 6 nahtlos ein. Freut euch auf zahlreiche Kämpfe, verrückte Knarren und karibisches Flair.

Passend zum Black Friday haben wir im PlayStation Store eine große Aktion gestartet, bei der ihr auch Far Cry 6 vergünstigt erhalten könnt.

FAR CRY®6 – Standard Edition PS4 & PS5

Preis: €69,99 -> €48,99

In Far Cry 6 verschlägt es euch auf die Tropeninsel Yara, in der man am liebsten Urlaub machen würde. Abgesehen von dem bösen Diktator und all den Schießereien.,.

Auf Yara erwarten euch schöne Wasserstellen, tropische Temperaturen und jede Menge Palmen. Hinter so ziemlich jeder Abzweigung entdeckt ihr tolle Flora und Fauna. Tabakpflanzen werdet ihr dabei wirklich oft sehen, denn sie sind fest verankert mit der Geschichte des Spiels. Der aus ihnen gewonnene Pflanzenstoff soll Krebs heilen können und die Insel zu Wohlstand führen. Ob das wirklich so einfach klappt?

Menschliche KI-Begleiter waren gestern! Wer cool sein will, hat einen tierischen Freund an der Seite. In Far Cry 6 könnt ihr euch für besonders ausgefallene Kampffreunde entscheiden.

Wie wäre es mit dem Krokodil Guapo, der dank guter Panzerung so lange die Stellung hält, bis ihr alle Gegner ausgeschaltet habt? Der Hund mit dem Handicap, Chorizo, ist auch sehr beliebt. An Niedlichkeit kaum zu übertreffen! Der Hahn Chicharrón ist ein äußerst praktischer Kämpfer, der einfach total verrückt aussieht und damit perfekt zum Franchise passt. Es gibt noch einige andere tierische Freunde, doch darüber wollen wir nicht zu viel verraten.

Auf Yara gibt es so viel zu erleben! Typisch für das Franchise ist eure Karte gefüllt mit kleinen Nebenaufgaben, Sammelquests, Missionen zum Einnehmen von Außenposten und vielem mehr. Ihr könnt sogar eine kleine Schatzsuche starten! Wenn ihr außerdem mal so richtig entschleunigen wollt, solltet ihr die Angel auswerfen. Genießt die Ruhe, lauscht den Geräuschen der Natur und tankt Kraft für den Befreiungskampf, der vor euch liegt.

„Der neue Sandbox-Shooter sieht klasse aus und bietet optisch enorm viel Abwechslung.“

„Schlaraffenland für Schießwütige“

„Bei Far Cry 6 bekommt man das, was man erwartet: eine launige Open-World-Ballerbude mit Arcade-Schussmechanik in einer hübschen Welt strikt nach Ubisoft-Formel, die mit Aktivitäten und Altlast-Features nur so vollgestopft ist.“