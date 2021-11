Elex 2: Neuer "Faction"-Trailer zum Open-World-RPG veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der deutsche Entwickler Piranha Bytes hat erst vor wenigen Tagen zusammen mit Publisher THQ Nordic die Verschiebung des Releases ihres Science-Fantasy-Titels Elex 2 (zur Preview) in das nächste Jahr bekanntgegeben, nun liefert das Studio mit dem kürzlich releasten "Faction"-Trailer zumindest neues Anschauungs-Material zur Fortsetzung von Elex (zum GG-Test) aus dem Jahr 2017.

Das neue, knapp zweieinhalb minütige Video, in dem die verschiedenen Fraktionen des Endzeit-RPGs näher vorgestellt werden, findet ihr nachfolgend unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt. Während sich darunter mit den Klerikern, den Outlaws und den Berserkern natürlich die drei altbekannten aus dem Vorgänger tummeln, gesellt sich mit den Morkonen auch eine komplett neue Gruppe dazu, denen Haupt-Protagonist Kalax im Laufe seines neusten Abenteuers in der postapokalyptischen Welt von Magalan beitreten kann. Zudem wird es auch möglich sein, sich diesmal den Albs anzuschließen, womit die Anzahl der wählbaren Fraktionen im Sequel auf insgesamt fünf ansteigt.

Elex 2 soll am 1. März 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 erscheinen und wird neben der normalen Retail-Version zudem auch in einer speziellen Collector's Editon erhältlich sein.