Google Stadia incl. Chromecast Ultra für 22,22 EURO

PC iOS MacOS Browser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Black Week bei Google könnt Ihr heute die Google Stadia Premiere Edition (Chromecast Ultra + Controller) für 22,22 Euro erhalten. Das entspricht einem Rabatt von 72% (Normalpreis 79,99 Euro). Zudem fallen keine Versandkosten an.

Wer den Dienst nicht kennt: Es ist ein Service von Google, bei dem sie die Spiele in einem ihrer Rechenzentren ausführen und dann das Videosignal an ein (fast) beliebiges Endgerät von Euch streamen. Dabei sind bis zu 4K möglich. Eure Eingaben werden dann über den hier verlinkten Controller oder Maus/Tastatur an das Rechenzentrum geschickt. Eine stabile Internetverbindung mit 25 MBits/s ist also für FullHD sinnvoll (für 4K 60 FPS sollten es 30 MBit/s sein). Spiele sind entweder in einem Abo enthalten ("Stadia Pro" für 9,99 Euro / Monat) und in einem Store erwerbbar. Die dort erworbenen Spiele könnt ihr unabhängig von einem Abo streamen.

Das Angebot gilt bis zum 01.01.2022 und solange der Vorrat reicht.