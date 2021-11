PM: Xbox Game Pass Ultimate und EA Play feiern Geburtstag (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Feiere mit uns und erhalte noch heute Zugang zu vielen weiteren Spielen mit den EA Play-Mitgliederprämien! Was Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate in diesem Monat gewinnen kannst? In FIFA 22 kannst Du beispielsweise das Zandaam Zebras-Stadion-Set und einen XP-Boost freischalten, während in NHL 22 World of Chel ein besonderes Chelwave-Set darauf wartet, von Dir erspielt zu werden. Du hast noch nicht genug von Madden NFL 22 bekommen? Dann hast Du jetzt die Chance, Dir ein Ultimate Team Pack zu sichern! In der Welt der Ego-Shooter schaltest Du in Apex Legends den Dr. Hakim-Waffenanhänger frei, während in Battlefield 2042 Dein ganz persönlicher Fatal Friend Melee Takedown auf Dich wartet. Apropos: Als Mitglied des Game Pass Ultimate kannst Du schon jetzt einen Blick in die zehnstündige Testversion von Battlefield 2042 werfen und Schlachten von noch nie dagewesenem Ausmaß schlagen.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate erhältst Du kostenlosen Zugriff auf EA Play und damit zu großartigen Vorteilen und einer riesigen Spielebibliothek. Außerdem warten exklusive Herausforderungen und Belohnungen, spezielle Inhalte und Testversionen der gefragtesten Titel auf Dich, die Du vor allen anderen ausprobieren kannst. Abgerundet wird das attraktive Paket schließlich von einem Mitgliederrabatt von 10 Prozent auf alle digitalen EA-Käufe.

Besuche die EA Play-Seite oder EA.com/EA-Play/Terms für weitere Informationen.

Um über alle Neuigkeiten rund um EA Play auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Einzelheiten findest Du unter EA.com/EA-Play/Terms für weitere Informationen