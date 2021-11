PM: Die Tom Clancy ‘s Ghost Recon® Plant a Tree-Initiative startet in Zusammenarbeit mit Ecologi am 18. November (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 18. November 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die Tom Clancy‘s Ghost Recon® Breakpoint Plant a Tree-Initiative heute startet. Bis zum 20. Dezember haben die Spieler:innen die Möglichkeit sich an der Wiederaufforstungsinitative zu beteiligen, indem sie im Spiel einen Baum pflanzen.Im Rahmen der Initiative spendet Ubisoft für jeden gepflanzten Baum 0,15 € bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 € an Ecologi, einem sozialen Unternehmen, das sich der Finanzierung von Klimaprojekten mit ihren Baumpflanzungspartnern in der ganzen Welt widmet.

Spielende können auf der Ghost Recon Breakpoint-Website Rätsel zum Thema Wiederaufforstung lösen, wodurch ein Ort auf Auroa aufgedeckt wird, an welchem im Spiel ein Baum gepflanzt werden kann. Dieser Baum wird wachsen und die Spieler:innen erhalten ein thematisches Ausrüstungsabzeichen und den Titel „Gärtner“. Der gepflanzte Baum sowie die Belohnungen bleiben dauerhaft im Spiel, auch nach Ende des Events.

Außerdem kann eine limitierte Edition des Ghillie-Anzuges im spielinternen Shop erworben werden, das Snow Wood-Ghillie-Paket, welches eine Kapuze, ein Oberteil und eine Hose enthält.Für jeden Kauf eines Snow Woods-Ghillie-Pakets werden 5€ an Ecologi gespendet, wobei es keine Obergrenze gibt.

About Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Developed by Ubisoft Paris*, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint is a military shooter putting players in the boots of the Ghosts, an elite US Special Operations unit. Set in a diverse and hostile open world, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint offers an entirely new adventure playable solo or in up to four-player co-op, as well as PvP at launch.

*In collaboration with Ubisoft Bucharest, Montpellier, Bordeaux, Odesa, Kyiv, Belgrade and Milan studios.