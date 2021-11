PM: FINAL FANTASY XIV Online World Tour: Endwalker (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den vergangenen Monaten haben wir eine nostalgische Tour durch die FINAL FANTASY XIV Online-Welt Hydaelyn unternommen.

Wir warfen einen Blick darauf, wo unsere Abenteuer in A Realm Reborn begannen, blickten zurück auf die drachenreichen Regionen von Heavensward, tauchten in Stormblood _ab (und auf) und erinnerten uns an eine vollkommen neue Welt in _Shadowbringers.

Aber man kann nicht ewig nur zurückblicken! Wo die neue Erweiterung FINAL FANTASY XIV: Endwalker nur noch einige Wochen entfernt ist, wollen wir doch mal sehen, wohin wir uns als nächstes wenden.

Keine Spoiler hier, aber eines kann und muss man sagen: Die neuen Reiseziele gehören zum Aufregendsten, was man bislang im Spiel erleben durfte.

Eine der neuen Städte in _Endwalker _ist genaugenommen eine ziemlich alte - genauer gesagt: Alt-Sharlayan. Wir konnten zuvor schon ein paar flüchtige Blicke auf sharlayanische Architektur erhaschen, an Orten wie dem dravanianischen Hinterland. Aber die Erweiterung lässt uns zum ersten Mal diese gewaltige Siedlung erkunden.

Die Stadt ist groß und wunderschön, mit glänzend-weißen Gebäuden, die unterstreichen, dass dieser Ort der Mittelpunkt der sharlayanischen Gesellschaft ist. Wenn ihr sie besucht, solltet ihr euch unbedingt die Magieakademie von Sharlayan ansehen, die angesehenste Bildungsstätte auf ganz Hydaelyn!

Tief unter den Straßen von Alt-Sharlayan stoßt ihr auf Labyrinthos. Dieses weitläufige unterirdische Gebiet wurde als Aufbewahrungsstätte für Wissen geschaffen, welches aus aller Welt zusammengetragen wurde.

Um die unbezahlbaren Folianten, die hier lagern, zu schützen, wird das Klima durch Äther kontrolliert. Die üppigen Umgebungen und der künstliche Himmel lassen euch fast vergessen, dass ihr euch hier unter der Erde befindet.

Radz-at-Han ist auf ganz Hydaelyn berühmt - nicht nur als quirliger Handelsplatz, sondern auch als Geburtsort der Alchemie. Diese Stadt hat sowohl unzählige einflussreiche Leute als auch Erfindungen, welche die Welt verändert haben, hervorgebracht.

Aber was ihr wahrscheinlich bei eurem ersten Besuch bemerken werdet, ist, wie sehr euch ihr Anblick den Atem raubt. Straßen und Gebäude, die in ihren Farben förmlich explodieren, liegen an der Spitze einer gewaltigen Felssäule. Hier ist es wie sonst nirgendwo in der Welt von FINAL FANTASY XIV Online!

Diese Insel liegt westlich des Kontinents Othard. Macht euch bei eurem Besuch auf drückende Hitze, extreme Luftfeuchtigkeit und eine absolut atemberaubende Szenerie gefasst.

Die Gegend ist reich an Gallenerz, und dieses Magie-getränkte Gestein erzeugt ein charakteristisches Leuchten in den vielen Felsnasen. Chocobo-Amateure werden sich an diese Gegend allerdings wegen etwas anderem erinnern…

Das Garleische Kaiserreich ist seit A Realm Reborn ein Stachel im Fleisch des Kriegers des Lichts. In Endwalker setzen wir nun endlich den Fuß auf seinen Boden.

Garlemald hatte immer einen natürlichen Nachteil durch seine Lage in den gefrorenen Ebenen des nördlichen Ilsabard. Dennoch war es der Hauptstadt des Kaiserreichs möglich durch die Kraft der Magitek, Industrie und Fortschritt zu bringen, um sie so zu einer der Hauptmächte der Welt zu wandeln.

Doch diese Tage sind jetzt vorbei - der Bürgerkrieg hat die einst stolze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Bald werdet ihr die trostlose Gegend selbst erkunden dürfen.

Ihr wisst es vielleicht schon, aber es macht trotzdem Sinn, es nochmal anzumerken: _ENDWALKER _bringt uns TATSÄCHLICH AUF DEN MOND!

Ähm, verzeiht unseren emotionalen Ausbuch, denn trotz ihrer trockenen Basaltoberfläche ist die Mondregion des Mare Lamentorum eine der faszinierendsten in ganz Endwalker. Ihr werdet feststellen, dass das Gebiet mit offenbar künstlichen Strukturen übersät ist. Ihr Zweck und Ursprung? Das muss erst noch herausgefunden werden…

Es sind nicht nur neue Gebiete, die Endwalker ins Spiel bringt, sondern so viel mehr: eine neue epische Story, neue Jobs, neue Rassen, neue Quests, neue Herausforderungen, ein neuer Raid… Die Liste geht immer weiter. Mehr zu dem, was ihr erwarten könnt, findet ihr hier:

Die sehnlich erwartete Erweiterung erscheint am 7. Dezember 2021! Es ist immer noch Zeit, sie vorzubestellen - und alle, die das tun, bekommen Zugriff auf ein paar feine Extras wie:

Früher Zugang : Spielt das Spiel ab dem 3. Dezember 2021

Menphina-Ohrring (Spielgegenstand): Ein wunderschöner Ohrring mit einem Design, das vom Mond inspiriert ist. Er verfügt über Attribute, die je nach Klasse/Job und aktueller Stufe des Benutzers variieren, wenn er angelegt wird. Zusätzlich gewährt dieser wundervolle Ohrring einen 30%igen Routine-Bonus, wenn er getragen wird und Gegner besiegt werden - perfekt, um Jobs auf Stufe 80 zu bringen.

Palom-Puppe (Spielgegenstand): Palom, einer der jungen Zwillinge aus FINAL FANTASY IV, kommt als Begleiter und schließt sich euren Abenteuern an.

Ihr müsst nicht bis zur Veröffentlichung warten, um eure Spielgegenstände zu verwenden - wenn ihr vorbestellt, könnt ihr euren Bonuscode sofort einlösen und die Sachen unverzüglich nutzen.

Vielleicht habt ihr FINAL FANTASY XIV bislang noch nicht gespielt und denkt nun "Hm… Das klingt ja mal richtig gut". Das ist es auch, jedoch müsst ihr nicht nur an das glauben, was wir hier erzählen – ihr könnt es euch auch selbst in der kostenlosen Testversion ansehen! Sie lässt euch durch das gesamte Grundspiel A Realm Reborn und die erste Erweiterung _Heavensward _bis Stufe 60 spielen, und zwar kostenlos und ohne Beschränkung der Spielzeit.

Und wenn ihr immer schön auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich in der Welt von FINAL FANTASY XIV Online und der Erweiterung _Endwalker _so tut, dann folgt doch einfach dem Team auf Social Media: