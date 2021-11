PM: HUMANKIND – kostenlose Demo veröffentlicht – 100 Runden und 12 Kulturen verfügbar – Rabatt-Aktion gestartet (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

HUMANKIND™ veröffentlicht kostenlose Demo

– Testet 100 Runden kostenlos auf Steam, im Epic Games Store und im Microsoft Store und setzt dann die Reise in der Vollversion fort, die mit 20% Rabatt (Premiere!) erhältlich ist! –

Paris, 18. November — Das Wetter wird kälter, was wie immer eine wunderbare Gelegenheit ist, drinnen zu bleiben und mehr Spiele zu spielen! Wir hoffen, dass unser rundenbasiertes historisches Strategieepos HUMANKIND™ dazu zählt und viele Spieler und Spielerinnen die brandneue Demo ausprobieren werden – die soeben erschienen ist. (Das ergibt natürlich keinen Sinn, wenn jemand gerade Urlaub in der Sonne macht, aber dann kann man ja trotzdem reingehen und sich der Hitze mit HUMANKIND™ entgegenstellen!)

Nun stehen also die ersten Schritte zu ewigem Ruhm und Ehre in der kostenlosen HUMANKIND™-Demo an. Diese umfasst:

20% Rabatt auf die Standard- und Deluxe-Editionen

Richtig gelesen, es ist der erste HUMANKIND™-Sale überhaupt! Wenn euch die Reise durch die Demo gefallen hat, solltet ihr nicht zögern und euch bis zum 1. Dezember die Vollversion des Spiels mit einem Rabatt von 20 % unter store.humankind.game holen!

Besitzt ihr bereits die Standard-Edition? Wir bieten auch 20% Rabatt auf die Deluxe-Edition, die das Notre Dame-Wunderpaket, den .mp3-Soundtrack und eine .pdf-Datei mit dem Einheiten- und Technologiebaum enthält.

Neuer Patch – End-Game-Regeln

Gestern haben wir den neuesten Patch für HUMANKIND veröffentlicht, der es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, das Spiel nach ihren eigenen Bedingungen zu gewinnen (oder zu verlieren…)!

Ihr könnt bei der Erstellung eines neuen Spiels im Abschnitt „Tempo“ des Menüs individuelle End-Game-Regeln festlegen.

Wie auch immer ihr spielt, wir wünschen euch viel Spaß dabei, euer Imperium bis zum Mond und darüber hinaus zu bringen!