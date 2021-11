Loop Hero: Switch-Version erscheint am 9. Dezember

PC Switch

Beim Indie World Showcase von Nintendo im August wurde die Switch-Version von Loop Hero (im Spiele-Check) bereits angekündigt, nun hat Devolver Digital bekannt gegeben, dass das Roguelike ab dem 9. Dezember für die Nintendo-Konsole verfügbar sein wird. Den dazugehörigen Release-Trailer findet ihr am Ende dieser News.

Auf dem PC könnt ihr bereits seit März eure Runden mit dem automatisch durch die Welt ziehenden Helden drehen und Monster bekämpfen. Durch Platzierung von Landschaften, Gegnern und Gebäuden sowie das Anlegen von Ausrüstung könnt ihr das Geschehen indirekt beeinflussen. Wenn ihr den Helden nach getaner Arbeit nach Haus schickt, dürft ihr auch noch eure Basis ausbauen, um weitere Inhalte freizuschalten.

Der Indie-Titel des Entwicklers Four Quarters war auch Thema in einem Redi-Rumble, in dem sich Dennis Hilla und Hagen Gehritz wortreich über die Vor- und Nachteile des Spiels austauschten.