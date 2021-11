PM: Die coolsten Soundkulissen in PlayStation Games (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr komplett in die Spielwelt eintauchen möchtet, dann genießt den Sound eures Lieblingsspiels mit dem PULSE 3D-Wireless-Headset. Speziell für die Audiowiedergabe der neuesten PlayStation-Generation mit Tempest 3D-AudioTech entwickelt, erlebt ihr die perfekte Immersion, wenn ihr die Klänge kristallklar von allen Seiten wahrnehmt. Fünf Spiele mit einem fantastischen Soundtrack haben wir euch bereits in einem eigenen Blogpost vorgestellt:

Diesmal möchten wir euch einige der besten Audioausschnitte aus PlayStation-Blockbustern präsentieren, die euch ein echtes Klang-Erlebnis bescheren. Welche markanten Sounds habt ihr besonders in Erinnerung behalten? Verratet uns eure Favoriten in den Kommentaren.

Die Reise des letzten Samurai Jin Sakai ist nicht nur optisch ein unglaublich atmosphärisches Abenteuer. Neben dem stimmungsvollen Soundtrack, der teilweise mit traditionellen japanischen Instrumenten eingespielt wurde, beeindrucken besonders die authentischen Klänge der unberührten Natur. Der Sound des Windes, der Jin Sakai auf seiner Reise leitet, ist so intensiv, dass wir ihn förmlich auf der Haut spüren können.

Die Klangkulisse des postapokalyptischen Ausnahme-Abenteuers The Last of US Part II von Naughty Dog lässt sich am besten mit dem PULSE 3D-Wireless-Headset erleben. Wir könnten dutzende Beispiele aus der fantastischen Klangkulisse anführen, ganz besonders ist uns aber die Astronauten-Szene im Ohr geblieben. Während eines spielbaren Rückblicks besuchen Ellie und Joel ein Museum und nehmen zum Abschluss in einer Raumkapsel Platz. Joel steckt eine Kassette in Ellies Walkman und das Audio eines Raketenstarts wird abgespielt, inklusive original Funksprüchen. Für uns einer der schönsten und emotionalsten Augenblicke, die wir mit geschlossenen Augen genossen haben.

Der Kampf des Götterschlächters Kratos in God of War ist ein bild- und klanggewaltiges Meisterwerk. Das geknurrte „Junge“, wenn er nach seinem Sohn Atreus ruft oder die Geräusche der ikonischen Leviathan Axt, die mit spürbarer Wucht seine Gegner fällt und nach einem Wurf in seine Hand zurück fliegt, sind einzigartige Sound-Erlebnisse.

Es sind aber auch die leisen Momente, die uns ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Wenn am Ende der Odyssee Kratos und Atreus die Asche der verstorbenen Mutter verstreuen, ihr so Lebewohl sagen, während im Hintergrund ein Chor ertönt, und sich ein emotionaler Dialog zwischen Vater und Sohn entspannt, dann haben wir wie gebannt zugehört.

In dem innovativen Zeitschleifen-Abenteuer und herausfordernden Sci-Fi-Shooter Returnal, strandet die Astronautin Selene auf dem Planeten Atropos und erkundet eine feindselige Umgebung voller tödlicher Fallen sowie angriffslustigen Aliens. Die düstere Atmosphäre wird dabei von einer beeindruckenden Soundkulisse unterstrichen, die mit Gänsehaut-Effekten, der Umgebung angepassten Musikstücken und den wuchtigen Klängen der vielen unterschiedlichen Waffen für eine perfekte Immersion sorgt. Kein Wunder, stammt der Soundtrack doch von dem erfolgreichen britischen Musiker Bobby Krlic, der zum Beispiel die Musik zum Horrorschocker Midsommar komponiert hat. Mehr über die Entstehung des Spiel-Soundtracks und die kreativen Prozesse des Komponisten erfahrt ihr in unserem Blogpost Die Musik von Returnal: ein Interview mit Komponist Bobby Krlic.

Die genialen Actionsequenzen der Uncharted-Serie, die so manchen Hollywood-Blockbuster locker in den Schatten stellen, erlebt ihr am besten voll aufgedreht mit eurem PULSE 3D-Wireless-Headset. Wenn sich beispielsweise Nathan in Uncharted 4: A Thief’s End eine wilde Verfolgungsjagd mit Jeep und Motorrad gegen Massen an schwerbewaffneten Bösewichten liefert, halsbrecherisch über einen Fluss schwingt und sich mit Gegnern auf dahinrasenden Fahrzeugen prügelt, dann ist das Adrenalin pur. Um uns herum kracht und scheppert es, Kugeln fliegen so dicht am Kopf vorbei, dass wir unwillkürlich zusammenzucken. So geht Immersion.

Unsere Liste an coolen Audios wäre nicht vollständig, wenn nicht auch der perfekte Gute-Laune-Soundtrack für das perfekte Gute-Laune-Jump and Run Sackboy: A Big Adventure mit dabei wäre. Wenn das beschwingte Titelstück von Joe Thwaites oder die geniale Instrumentalversion des Ohrwurms Move Your Feet erklingt, während wir mit dem niedlichen Sackritter die abwechslungsreichen Levels meistern, dann wippen automatisch unsere Füße im Takt mit und wir haben die ganze Zeit ein breites Grinsen im Gesicht. Wenn ihr mehr erfahren möchtet: In dem Blogpost Taucht ein in die Musik von Sackboy: A Big Adventure erklärt Jay Walters, Audio Director and Composer bei Sumo Digital, wie der grandiose Soundtrack entstanden ist.