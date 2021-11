Splinter Cell - Chaos Theory: PC-Version bis 25.11. gratis verfügbar

PC

Sowohl im Beitrag zu den Black Friday Deals bei Amazon als auch in der Übersicht Black Week Angebote bei Amazon, Saturn, Media Markt und Co. informieren wir euch über Produkte beziehungsweise Spiele, die ihr – ihr könnt es euch denken – im Rahmen des Black Fridays mit teils ordentlichen Preissenkungen erwerben könnt. Auch der Ubisoft Store bietet wie üblich zahlreiche rabattierte Spiele an, wie Assassin's Creed Valhalla (29,99 statt 59,99 Euro), Anno 1800 (24,- statt 59,99 Euro) oder Ghost Recon - Breakpoint (14,- statt 69,99 Euro), um nur drei Beispiele zu nennen.

Gänzlich kostenfrei – statt 9,99 Euro – erhaltet ihr hingegen Splinter Cell - Chaos Theory (das Angebot ist bis zum 25. November um 15 Uhr gültig). Um den Titel herunterladen zu können, muss einzig Ubisoft Connect mit einem entsprechenden Account auf eurem Rechner installiert sein. Ursprünglich wurde die PC-Fassung des Schleich-Actionspiels im März 2005 veröffentlicht – da der Titel somit mehr als 16 Jahre alt ist, verzichten wir an dieser Stelle auf die Nennung der Systemanforderungen.

Der dritte Teil der Splinter Cell-Reihe spielt im Jahr 2007. Als Protagonist Sam Fisher verschlägt es euch zum Beispiel nach Panama, New York oder auch nach Tokio. Wie in der Serie gewohnt, bekommt ihr es mit Terroristen zu tun, müsst Gebäude infiltrieren oder wichtige Daten bergen. Im Vordergrund steht das unauffällige Bewegen, wofür ihr unter anderem ein Nachtsichtgerät und eine Wärmebildkamera einsetzen könnt.

Die durchschnittliche GG-Userwertung für das von Ubisoft Montreal entwickelte Spiel beträgt derzeit 8.4, auf Metacritic steht der User Score basierend auf 540 Stimmabgaben momentan bei 8.7.