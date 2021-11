Sam & Max - Beyond Time and Space Remastered erscheint am 8. Dezember

PC Switch XOne

Vor einem Jahr hat uns das von ehemaligen Telltale-Mitarbeitern gegründete Studio Skunkape Games die Remastered Version von Sam & Max Save the World (zur News) beschert, nun folgt wenig überraschend auch die Neuauflage der zweiten Sam & Max-Staffel. Unter dem Namen Sam & Max - Beyond Time and Space Remastered erwartet euch auf dem PC, der Switch und der Xbox One ab dem 8. Dezember eine aufgehübschte Version des ursprünglich in fünf Episoden aufgeteilten Adventure-Klassikers von Telltale Games, den obligatorischen Trailer dazu gibt es am Ende dieser News.

Wie schon bei der Vorgänger-Staffel sind die Änderungen zumeist technischer Natur. Die Spiele unterstützen jetzt ein Seitenverhältnis von 16:9 anstelle von 4:3 und bieten euch höchste Bildschirmauflösungen im Vergleich zur damals maximalen Auflösung von 1024x768 Pixeln. Die Remaster haben eine dynamische Beleuchtung und eine verbesserte Lippensynchronisation. Außerdem könnt ihr zwischen der originalen Point & Click-Maussteuerung oder einer Tastatur- bzw. Gamepad-Steuerung wählen. Der Ton wurde neu gemastert und aus den Original-Quelldateien mit modernen, hochwertigen Audio-Codecs neu kodiert.

Das Spiel bietet euch englische Sprachausgabe und Untertitel auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Für Besitzer der Original-Episoden kann es laut Herstellerangaben aufgrund von Änderungen bei Steam keinen Rabatt mehr geben, allerdings ist geplant, dass zumindest Besitzer der ersten Remastered-Staffel eine Vergünstigung angeboten bekommen.