PM: Was kommt als Nächstes für Age of Empires IV? (Microsoft Xbox Wire)

Age of Empires IV ist am 28. Oktober offiziell erschienen. Dabei haben World’s Edge und Relic Entertainment mit großer Freude verfolgt, wie die Community das Spiel aufgenommen hat. So oder so sind wir mit Age of Empires IV aber noch lange nicht fertig. Ganz egal, ob Du schon ewig dabei bist oder gerade zum ersten Mal Teil der Community von Age of Emipres bist – auf Basis Eures Feedbacks wollen wir das Spiel kontinuierlich verbessern.

Nachdem der erste Patch bereits Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, ist es nun an der Zeit, sich mit den nächsten Verbesserungen zu beschäftigen. Im Folgenden erhältst Du deshalb spannende Einblicke in unsere Pläne für den kommenden Winter und das Frühjahr 2022. Hierbei geht es auch um Neuerungen, die wir auf Basis Eures Feedbacks eingeführt haben.

Am vergangenen Montag haben wir Patch 7989 veröffentlicht, um die reibungslose Verknüpfung von Xbox-Konten zu ermöglichen, einen Bug im Mongolischen Stadtzentrum zu beheben, Performance-Einbußen beim Schwenken der Kamera zu beseitigen und einige andere Verbesserungen vorzunehmen. Dieser Patch war zwar kleiner und zielgerichteter, dafür freuen wir uns aber umso mehr, Age of Empires IV mit einem größeren Patch, den wir bald veröffentlichen werden, den letzten Schliff zu geben.

Während des bevorstehenden Winters werden wir Hunderte von Änderungen an der Spielbalance vornehmen, weitere Bugs beheben und einige wichtige Funktionen einführen, die von den Spieler*innen gewünscht wurden. Unser Team hat hart daran gearbeitet, dieses Update vorzubereiten. Besonders dankbar sind wir unserer Community, die sich rege am Austausch beteiligt hat.

Hier erhältst Du einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir für den Winter 2021 in petto haben:

Was die Balance und die Fehlerbehebung angeht, haben wir jede Menge Änderungen in der Pipeline, die wir euch in den Versionshinweisen mitteilen werden, sobald das Update erscheint. Nichtsdestotrotz sind hier bereits einige Anpassungen, auf die sich unser Balance-Team ganz besonders freut:

Wie die anderen Teile der Serie, bietet auch Age of Empires IV zahlreiche Elemente, die die unterschiedlichsten Interessen ansprechen – egal, ob Du als Geschichtsfan Gefallen daran findest, mächtige Imperien zu errichten und Dein Reich gegen die KI zu behaupten, oder ob Du eher wettbewerbsorientiert denkst. Im Frühjahr 2022 erwarten Dich zwei weitere Möglichkeiten, Age of Empires IV zu genießen.

Während wir mit Hochdruck daran arbeiten, die oben genannten Features und Verbesserungen umzusetzen, beschäftigen wir uns weiterhin mit Euren Wünschen und Vorlieben.

Euer Feedback hilft uns schon jetzt, die Planung für das Frühjahr 2022 und darüber hinaus fortzusetzen. Konkret befassen wir uns aktiv mit dem unten stehenden Feedback:

Nochmals vielen Dank an alle, die uns dabei geholfen haben, ein neues Zeitalter heraufzubeschwören! Die Reise hat gerade erst begonnen, und wir werden weiterhin auf Dein Feedback achten, um gemeinsam das bestmögliche Age of Empires IV-Erlebnis zu schaffen.