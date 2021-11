PM: One Piece Community-Challenge nähert sich dem Ziel – rund 80% des Weges zum Weltrekord für das größte digitale Fotoalbum erreicht! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

One Piece Community-Challenge nähert sich dem Ziel – rund 80% des Weges zum Weltrekord für das größte digitale Fotoalbum erreicht!

Toei Animation fiebert der veröffentlichung der 1000. Episode von One Piece entgegen. Die ehrgeizige Selfie-Kampagne hat in den letzten Wochen eingeschworene Fans und Strohhut-Piraten-Neulinge dazu bewogen ihre Fotos im digitalen “One Piece”-Album hochzuladen – die Reise ist jedoch noch nicht vorbei. Um den Rekord für das größte digitale Fotoalbum zu brechen fehlen immer noch einige Selfies!

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Bisher haben bereits über 15.000 Fans ihre Selfies unter https://onepiece1000logsalbum.com/de zum digitale Album hinzugefügt. Das Ziel, bis zum 21. November 20.000 Selfies zusammen zu bekommen, ist zu rund 80% erreicht. Je 1.000 hochgeladener Fotos wird eine Verlosung stattfinden, in der Teilnehmerinnen und Teilnehmer spezielle “One Piece”-Preise gewinnen können. Sobald das Ziel von 20.000 Selfies erreicht wird, wird es eine große Verlosung geben in der ein Herausragender Preis gewonnen werden kann!

Begebt euch gemeinsam auf dieses Abenteuer und zollt einer der größten Anime-Ikonen des 21. Jahrhunderts euren Tribut. Alle eingehenden Strohhut-Piratinnen und -Piraten können ihr Antlitz auf der Event-Webseite im feierlichen, speziell angefertigten, Wanted-Rahmen verewigen.

Die 1.000 Episode von One Piece wird weltweit am 21. November zum ersten Mal ausgestrahlt.

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Über das One Piece Phänomen:

Das globale Phänomen ist noch immer genauso stark, wie zur Veröffentlichung der ersten Folge 1999 in Japan und begeistert Fans und Stars! Mit nahezu 1000. veröffentlichten Episoden in 80 Ländern, 13 veröffentlichten Filmen und der Ehrung des Manga-Schöpfers Eiichiro Oda im Guinness Buch der Rekorde für “die meisten von einem einzelnen Autor veröffentlichten Kopien derselben Comicserie”, hat sich One Piece in der Kulturlandschaft einer ganzen Generation verankert.

Alle weiteren Details und Events zur 1000. Episode findet man in der letzten Pressemitteilung .

