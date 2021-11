PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu Sherlock Holmes - Chapter One führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Sherlock Holmes - Chapter One

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 83

v. 100 Denn das neue, circa 30 Stunden lange Adventure der Holmes-Experten bei Frogwares beweist, dass Devils Daughter die Serie weder ermordet noch für immer ruiniert hat. Der Meisterdetektiv lebt! Aber er hat sich verändert. Denn erstmals können wir uns in seiner Rolle völlig frei in einer offenen Spielwelt bewegen. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

7.0

v. 10 Alles in allem ist Chapter One also definitiv ein gelungenes Detektivspiel, trotz des Kampfsystems und anderer Macken. Meine persönliche Empfehlung: Schnappt euch einen Freund oder eine Freundin rätselt euch gemeinsam durch die Fälle. So macht's noch mehr Spaß! Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 6.5

v. 10 Ich kann nur sagen, wenn ihr Lust auf eine spannende Geschichte habt und euch kleinere Probleme nicht stören, dann könnte Chapter One genau euren Nerv treffen. Ich für meinen Teil werde keinen zweiten Durchgang starten, um meine abschließenden Schlussfolgerungen nochmal anders zu treffen, hatte aber doch einige spannende Stunden auf Cordona.

Durchschnittswertung 7.3 *Zuletzt überprüft: 18.11.2021, 10:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.