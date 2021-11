Out There - Oceans of Time: Weltraum-RPG-Adventure kommt 2022 // Trailer

PC iOS Android

Wie Entwickler Mi-Clos Studio und Publisher Modern Wolf vor kurzem bekanntgaben, erscheint ihr ambitioniertes Science-Fiction-Weltraum-Abenteuer mit RPG-, Management- und Roguelike-Anteilen namens Out There - Oceans of Time am 10. Februar 2022 für den PC.

Der Nachfolge-Titel des im Jahr 2014 erschienenen Out There soll mit dem Wechsel von 2D zu einer 3D-Ansicht für noch mehr Immersion sorgen, während ihr auf eurer langen Reise mit eurer Raumschiff-Crew das prozedural generierte All erkundet, neue Planeten entdeckt und mit fremden Alien-Rassen in Kontakt tretet. Planetare Erkundungen mit euren levelbaren Team-Mitgliedern sind von essentieller Bedeutung, um eure spärlichen Ressourcen aufzufrischen und euer Raumschiff sowie eure Ausrüstung upzugraden. Trefft ihr dort auf Feinde, werdet ihr euch ihnen in rundenbasierten Kämpfen stellen.

Zahlreiche Spielszenen & Features aus dem kommenden Titel sowie diverse Rückblenden zum Erstling bietet euch der neue, mit "Across Space & Time" betitelte 4K-Trailer, der in einer erweiterten Version mit einer Laufzeit von fast dreieinhalb Minuten aufwartet. Das besagte Video könnt ihr euch direkt nachfolgend anschauen. Zahlreiche Screenshots findet ihr zudem in unseren Bilder-Galerien zum Titel.

Out There - Oceans of Time wird für PC ab dem 10.2.2022 auf Steam und GOG.com erhältlich sein, zum weiteren Release der iOS- und Android-Version stehen noch nähere Infos aus.