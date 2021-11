Mechajammer: Release-Datum für Cyberpunk-RPG // Trailer

PC Linux MacOS

Wie Entwickler Whalenought Studios (Serpent in the Staglands) kürzlich mitteilte, erscheint das mittels der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanzierte, dystopische Cyberpunk-Rollenspiel Mechajammer nunmehr am 2. Dezember auf Valves Vertriebsplattform Steam für PC, MacOS und Linux.

Im Rahmen der Release-Bekanntgabe wurde vom Publisher Modern Wolf zudem ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, der weitere kurze Spielszenen aus dem kommenden Rollenspiel-Titel zeigt. Das besagte, knapp dreiviertelminütige Video-Material haben wir für euch zum Anschauen direkt unter dieser News bereitgestellt.

Zusätzliche Impressionen aus dem isometrischen RPG im Pixel-Retro-Look entnehmt ihr aus unserer aktuellsten Screenshot-Galerie.