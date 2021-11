PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu Battlefield 2042 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Battlefield 2042

Schulnote Electronic Arts positioniert "Battlefield 2042" als eines der größten Multiplayer-Erlebnisse in diesem Herbst, in zahlreichen Punkten ist der Shooter davon aber noch entfernt. [...] Dice schnürt auch mit "Battlefield 2042" ein spaßiges Mehrspieler-Paket. Bis es richtig rundläuft, müssen aber noch einige Patches her. GameStar /

GamePro - Test noch ohne finale Wertung* GIGA 6.9 v. 10 Battlefield 2042 hat in allen drei Spielerfahrungen zwar eine solide Grundlage gelegt, stellt aber zum jetzigen Stand ein unausgereiftes Spiel dar. Gerade „All-Out Warfare“ bleibt weit hinter den Erwartungen zurück und auch hinter dem, was die Trailer vermuten ließen. DICE muss noch viel Arbeit in sein neues Battlefield stecken und sich vor allem um die vielen Bugs kümmern, die das Spiel maßgeblich einschränken. PC Games /

v. 10 Wo Battlefield 2042 einerseits tolle Ideen mitbringt, gibt es stets ein großes "ABER". [...] [Es] sind alles Dinge, die in Zukunft mit genug Support ausgebügelt werden können, wodurch der Weg für ein gutes Battlefield frei werden kann, nur wären diese Probleme schon jetzt vermeidbar gewesen. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 6

v. 10 Battlefield 2042 fehlt eine klare Linie: Während das etwas geringere Tempo und die Vertikalität wieder Richtung Battlefield 4 gehen, wird gleichzeitig die Förderung des charakteristischen Teamplays vernachlässigt und stattdessen ein Helden-System von anderen Multiplayer-Shootern abgekupfert. Vor allem ärgerte ich mich oft, weil das Spiel im Early Launch ein großes Bugfest ist.

Durchschnittswertung 6.7 *Zuletzt überprüft: 17.11.2021, 19:50 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.