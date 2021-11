PM: Alien: Isolation™ erscheint am 16. Dezember für iOS und Android (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Alien: Isolation™ erscheint am 16. Dezember für iOS und Android

– Rennen. Verstecken. Überleben. –

Feral Interactive gab heute bekannt, dass Alien: Isolation am Donnerstag, den 16. Dezember 2021 für iOS und Android erscheinen wird.

Alien: Isolation bietet auch auf dem Handy ein fesselndes Action-Adventure auf einer beschädigten, labyrinthartigen Raumstation, Lichtjahre von der Erde entfernt. Die atemberaubende AAA-Grafik, die fesselnde Erzählung und die beklemmende Atmosphäre des preisgekrönten Sci-Fi-Meisterwerks von Creative Assembly™ wurden originalgetreu für Handys und Tablets umgesetzt. Das Spiel ist ein komplettes Survival-Horror-Erlebnis, das ohne Kompromisse auf die mobilen Endgeräte gebracht wurde.

Um einen ersten Blick auf den Survival-Horror-Klassiker auf dem Handy zu werfen, kann man hier den neuen Trailer zu Alien: Isolation ansehen.

Alien: Isolation wurde für das Spielen auf Touchscreens optimiert und verwendet eine maßgeschneiderte, vollständig anpassbare Benutzeroberfläche, die es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, das Erlebnis auf ihren eigenen Spielstil abzustimmen, wobei auch Gamepads unterstützt werden. Alle sieben DLC-Packs sind bereits in dieser Version enthalten, wie zum Beispiel Last Survivor und Crew Expendable.

Alien: Isolation wird sich am 16. Dezember für 14,99 € aus der Luftschleuse begeben (regionale Preise können abweichen). Alien: Isolation für iOS kann ab sofort vorbestellt werden, auf Android kann man sich ebenfalls vorregistrieren.

Über Creative Assembly™:

The Creative Assembly Ltd. ist eines der führenden europäischen Spieleentwicklungsstudios, das 1987 gegründet wurde und seinen Sitz in West Sussex, Großbritannien, und in Sofia, Bulgarien, hat. Mit einer Reihe von preisgekrönten AAA-Titeln, darunter die millionenfach verkaufte Total War™-Reihe, baut Creative Assembly weiterhin ein beeindruckendes Portfolio von Spielen und weltbekannten Partnerschaften auf; die Zusammenarbeit mit Games Workshop bei Total War™: WARHAMMER®, Twentieth Century Fox bei Alien: Isolation, sowie 343 Industries und Microsoft bei Halo Wars 2. Creative Assembly hat mit seinem außergewöhnlich talentierten Team von über 700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Vielzahl von Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Best Place to Work“-Auszeichnungen und jüngste Auszeichnungen von BAFTA, Music+Sound und Develop’s Industry Excellence Awards. www.creative-assembly.com

Über Sega Europe Ltd:

Sega Europe Ltd. ist der europäische Vertriebszweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, und ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung für den Heimgebrauch und für die Freizeit. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen, darunter PC, drahtlose Geräte und solche, die von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Europe hergestellt werden. SEGA ist alleiniger Eigentümer der Videospielentwicklungsstudios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive und HARDlight. Die Website von Sega Europe befindet sich unter www.sega.co.uk