Alien - Isolation erscheint am 16. Dezember für Android und iOS

Das ursprünglich 2014 erschienene Alien - Isolation (im Test) hatte zuletzt im Jahr 2019 eine Switch-Version (im Test+) spendiert bekommen, nun folgen am 16. Dezember mobile Versionen für Android und iOS; den dazu passenden Trailer findet ihr am Ende dieser News. Die Umsetzung übernimmt der britische Publisher und Entwickler Feral Interactive, der zuvor auch bereits für die Linux-, MacOS- und Switch-Versionen des Survival-Titels verantwortlich war. In der zugehörigen Pressemitteilung heißt es:

Alien - Isolation wurde für das Spielen auf Touchscreens optimiert und verwendet eine maßgeschneiderte, vollständig anpassbare Benutzeroberfläche, die es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, das Erlebnis auf ihren eigenen Spielstil abzustimmen, wobei auch Gamepads unterstützt werden. Alle sieben DLC-Packs sind bereits in dieser Version enthalten, wie zum Beispiel Last Survivor und Crew Expendable.

Der Mitteilung ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Mobil-Versionen 14,99 Euro kosten werden und dass Vorbestellungen für iOS und Vorregistrierungen für Android bereits möglich sind.