PM: Windjammers 2 bringt feurige Matches auf die Xbox One, nimmt den Xbox Game Pass für Konsole und PC ins Visier und enthüllt zwei weitere imposante Sportler im neuen Gameplay-Trailer (Cosmocover)

Windjammers 2 bringt feurige Matches auf die Xbox One, nimmt den Xbox Game Pass für Konsole und PC ins Visier und enthüllt zwei weitere imposante Sportler im neuen Gameplay-Trailer

– Völlig neuer Charakter Sammy Ho und Rückkehrer Jordi Costa stoßen zum spielbaren Aufgebot des mit Spannung erwarteten Sequels hinzu-

PARIS – 17. November 2021 – Publisher und Entwickler Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) gibt heute bekannt, dass Windjammers 2 zusätzlich zu den für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Stadia geplanten Fassungen auch auf die Xbox One kommen wird. Zudem wird das Spiel über den Xbox Game Pass für Konsole & PC die Bildschirme erobern. Windjammers 2 wird außerdem Crossplay zwischen der PC- und Xbox-Version des Spiels sowie Crossgen-Spiel zwischen PlayStation 4- und PlayStation 5 unterstützen.

Der heutige Ankündigungstrailer enthüllt den Neuzugang Sammy Ho, einen Gärtner und angehenden Star-Athleten, der aus China stammt. Sammys Agilität im Mittelfeld und seine kraftvollen Würfe machen ihn zu einem gefährlichen Gegner, und sein spezieller Move kanalisiert die Energie eines wilden Drachens für rasante Torschüsse. Auch Jordi Costa kehrt mit seinen Grätschen und seiner enormen Kraft ins Spiel zurück. Im neuen Trailer kann man im Detail sehen, wie Jordi und Sammy alles in die Waagschale werfen:

Windjammers 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Die intensiven Wettkämpfe in Windjammers 2 vereinen leicht verständliche Spielmechaniken mit subtiler Tiefe und bieten einen zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für lockere Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet. Flüssige, handgezeichnete 2D-Animationen verwandeln die intensive Energie und die Emotionen der Matches in ein stets wunderschönes Spektakel und machen Windjammers 2 zu einem Vergnügen – sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen.

