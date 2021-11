Activision Blizzard: CEO Bobby Kotick soll Missstände vertuscht haben

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit Monaten steht Activision Blizzard nach einer Klage des California Department of Fair Employment and Housing wegen Vorwürfen grassierender sexueller Belästigung und Diskriminierung im Fokus. Zunächst kamen dabei Missstände bei Entwickler Blizzard ans Licht, die unter anderem zum Rücktritt von Blizzards President J. Allen Brack und der Entlassung mehrerer Entwickler führten.

Ein neuer Report des Wall Street Journal berichtet nun, dass Activisions CEO Bobby Kotick seit Jahren von Missständen bei Activision gewusst habe. So sei Kotick entgegen eigener Aussagen über diverse Vorfälle informiert worden, habe diese aber nicht immer an das Board of Directors weitergeleitet. So habe er ohne Wissen des Boards eine Klage wegen Vergewaltigung durch einen Vorgesetzten außergerichtlich beilegen lassen. Zu den weiteren Vorwürfen des Reports zählt, Kotick habe aktiv in einem Fall interveniert, als nach internen Ermittlungen wegen Vorwürfen sexueller Belästigung die Entlassung von einem der Leiter des Studios Treyarch (einer der drei Call of Duty-Entwickler) empfohlen wurde.

Infolge des Reports forderte A Better ABK – eine Vereinigung der Mitarbeiter des Konglomerats aus Activision, Blizzard und Candy Crush-Entwickler King – den Rücktritt von Bobby Kotick und rief vergangenen Dienstag zum Protest in Form eines Walk-outs auf.