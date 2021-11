PM: Far Cry® 6-DLC Vaas: Wahnsinn ist ab sofort verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. November 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der erste Far Cry® 6-DLC Vaas: Wahnsinn ab sofort aufXbox Series X|S, XboxOne, PlayStation®5, PlayStation®4,Stadia,sowie Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Game Store verfügbar ist. Spieler:innenkönnen zudem Ubisoft+ auf PC,Stadia*und Amazon Luna**abonnieren. Das BasisspielFarCry 6wird benötigt, umVaas: Wahnsinn spielen zu können.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Far Cry können Spieler:innen in die Rolle von Vaas Montenegro, dem kultigen Bösewicht aus Far Cry 3 schlüpfen. Gespielt von Michael Mando (Better Call Saul), nimmt dieser seine Rolle als Vaas in einem brandneuen, vom Roguelite-Genre inspirierten Erlebnis wieder auf. Vaas:Wahnsinnverbindet intensive Action mit einer spannenden Geschichte und bietet eine einzigartige Gelegenheit, Vaas' Vergangenheit, seine persönlichen Dämonen und seine Beweggründe besser zu verstehen.

Spieler:innen haben die Möglichkeit, entweder alleine oder zu zweit im Koop, tief in die Psyche von Vaas einzutauchen. Zusätzlich können Besitzer:innen von Vaas: Wahnsinn einen Freund oder Freundin einladen, um gemeinsam kostenlos den DLC zu erkunden. Dazu müssen beide Far Cry 6 besitzen und auf der gleichen Gerätefamilie spielen. Dies gilt für alle Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar ist.

Vaas: Wahnsinn ist separat erhältlich und Bestandteil des Far Cry 6-Season Pass, der weitere bevorstehende DLC-Episoden zu Pagan Min und Joseph Seed beinhaltet.

FarCry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Toronto***, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, seinem Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.