Sherlock Holmes - Chapter One: Launch & Trailer zum Detektiv-Abenteuer

PC Xbox X PS5

Zwar wird Frogwares heute für PC, PS5 und Xbox Series X|S brandneu veröffentlichtes Adventure Sherlock Holmes - Chapter One erst am morgigen Tag von GamersGlobal-Redakteur Dennis Hilla in seinem Test bis ins Detail fachmännisch analysiert. Den obligatorischen Launch-Trailer könnt ihr euch zur Einstimmung auf das neue Kriminal-Abenteuer des literarisch wohl bedeutsamsten Detektivs der Welt natürlich schon heute anschauen. Das mit einer Laufzeit von 1:50 Minuten ausgestattete Video findet ihr unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt und beinhaltet größtenteils unterschiedliche Story-Szenen aus dem Spiel.

Wie Entwickler und Publisher Frogwares bereits bei der Ankündigung des Titels im Mai 2020 bekanntgab, schlüpft ihr in der neuesten Versoftung in die Rolle eines noch jungen Sherlock Holmes. Dieser kehrt in seine mediterrane Heimat zurück, um den mysteriösen Mord an seiner Mutter aufzuklären.

Sherlock Holmes - Chapter One ist ab sofort auf Steam, dem PSN und dem Xbox Store für die oben genannten Plattformen zum Preis von 44,99 Euro erwerbbar, die PS4- und Xbox One-Versionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.