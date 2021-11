PM: Neu im Xbox Game Pass: Evil Genius 2, Exo One, Undungeon und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen! Neue Spiele warten in der Xbox Game Pass-Bibliothek auf Dich, darunter auch neue [email protected] Zusammen mit der Halo Infinite Multiplayer Beta wirst Du Deinen Spielplan für November vielleicht noch einmal überdenken und neue Prioritäten setzen wollen. Es gibt eine Menge zu berichten, also fangen wir an!

Dead Space(Cloud) EA Play

Als ein riesiges Bergbauschiff, die USG Ishimura, in einem abgelegenen Sternensystem auf ein mysteriöses außerirdisches Artefakt stößt, wird die Kommunikation mit der Erde auf mysteriöse Weise unterbrochen. Der Ingenieur Isaac Clarke wird ausgesandt, um die Kommunikationsanlage zu reparieren, findet aber einen wahren Albtraum vor. Clarkes Mission wird zu einer Überlebensfrage, während er darum kämpft, sich selbst vor einer außerirdischen Bedrohung zu retten und das Artefakt zurückzubringen. Spiele Dead Space mit Cloud Gaming über EA Play.

Dragon Age: Origins(Cloud) EA Play

Das Überleben der Menschheit liegt in den Händen derer, die vom Schicksal auserwählt wurden. Du bist ein Grauer Wächter, einer der letzten eines uralten Ordens, der die Ländereien über Jahrhunderte hinweg verteidigt hat. Als Du in einer entscheidenden Schlacht von einem General hintergangen wirst, musst Du den Verräter jagen und ihn zur Rechenschaft ziehen. Dragon Age ist jetzt mit Cloud Gaming über EA Play erhältlich.

17. November –Next Space Rebels(Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Verfügbar ab Tag 1 mit Xbox Game Pass: Bestelle ein paar Teile online, hol Dir Deine Kamera und baue Deinen StarTube-Kanal auf mit Raketenbasteleien und verrückten Challenges! Mit großem Ruhm kommt auch große Verantwortung, und ein plötzlicher Vorfall auf Deinem Weg zum Ruhm führt Dich auf eine Reise ins All.

18. November – Exo One (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Verfügbar ab Tag 1 mit Xbox Game Pass: Exo One ist eine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit, die der Schwerkraft trotzt. Meistere ein wahrhaft außerirdisches Traversalsystem und bewege Dich durch rätselhafte Landschaften, wie Du sie noch nie erlebt hast. Nutze die Schwerkraft und das Momentum, um atemberaubende Geschwindigkeiten und berauschende Höhen zu erreichen.

18. November – Fae Tactics (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

In Fae Tactics folgst Du der jungen Magierin Peony auf ihrer Reise durch eine lebendige Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Du beschwörst Verbündete, lernst Zaubersprüche und schließt Freundschaft mit einer bunten Truppe von Charakteren. Mit all Deinen Fähigkeiten findest Du Dich im Konflikt zwischen den Menschen und den magischen Fae wieder.

18. November –My Friend Pedro(Cloud, Konsole und PC) [email protected]

My Friend Pedro kehrt in die Xbox Game Pass-Bibliothek zurück und ist eine Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Kampf eines Mannes, der auf Geheiß einer empfindungsfähigen Banane jeden auslöscht, der ihm im Weg steht. Durch das strategische Erfassen zweier Ziele, Zeitlupe und dem klassischen Sprung durch die Fensterscheibe entsteht eine sensationelle Actionsequenz nach der anderen in einem explosiven Kampf durch die gewalttätige Unterwelt.

18. November –Undungeon(Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Verfügbar ab Tag 1 mit Xbox Game Pass: Du reist zwischen den Dimensionen und veränderst die Welt um Dich herum, um die bestehende Realität zu rekonstruieren. Undungeon ist ein wunderschönes Pixel-Art-Action-RPG, das Science-Fiction-Storytelling mit Echtzeitkämpfen verbindet. Du entwickelst Deine*n Held*in, indem Du ihm*ihr neue Organe implantierst. Die Entscheidungen, die Du triffst, beeinflussen das Schicksal des Multiversums, das am Rande der Zerstörung steht.

23. November –Deeeer Simulator(Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Verfügbar ab Tag 1 mit Xbox Game Pass: Einfach ausgedrückt ist Deeeer Simulator ein Slow-Life Town Destruction Game. Du kannst Deine Tage damit verbringen, entspannt mit den anderen Tieren in der Stadt herumzutollen, oder Du kannst Dich dafür entscheiden, Stress abzubauen und die gesamte Stadt dem Erdboden gleich machen.

23. November –Mortal Shell(Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Mortal Shell ist ein tiefgründiges Action-RPG, das Deinen Verstand und Deine Widerstandsfähigkeit in einer zerstörten Welt auf die Probe stellt. Deine Gegner kennen keine Gnade, und das Überleben erfordert höchste Aufmerksamkeit, Präzision und wache Instinkte. Du spürst verborgene Heiligtümer der Frommen auf und stellst Dich furchterregenden Feinden.

30. November – Evil Genius 2 (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Ein satirischer Spionage-Lair-Builder, in dem Du das kriminelle Superhirn bist! Errichte Dein böses Versteck, trainiere Deine Schergen, verteidige Deine Operationen gegen die Streitkräfte der Justiz und erringe die Weltherrschaft!

In der Xbox App für Windows PCs gibt es viele neue Funktionen, die Xbox Insider jetzt testen können, darunter die Aktivierung von Mods für viele Spiele und die Möglichkeit, den Installationsort des Spiels auszuwählen. Erfahre von Megan Spurr, Community Lead für Xbox Game Pass, und Jason Beaumont, Partner Director of Experiences with Xbox, welche Neuerungen in der Xbox App zum Testen zur Verfügung stehen und was in Zukunft auf Dich wartet. Wenn Du noch nicht am Xbox Insider Programm teilnimmst, besuche unseren Xbox Insider Hub, um mehr zu erfahren.

Jetzt verfügbar –Halo InfiniteMultiplayer Beta

Die nächste Ära von Halo beginnt! Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Serie ist die Multiplayer-Beta von Halo Infinite ab sofort kostenlos für Xbox und PC erhältlich. Beginne noch heute Deine persönliche Spartan-Reise mit Season 1, Heroes of Reach, und halte Dich auf dem Laufenden zu kommenden In-Game-Events und exklusive Belohnungen. Die Kampagne von Halo Infinite startet direkt zum Release im Xbox Game Pass am 8. Dezember!

Jetzt verfügbar –Dicey Dungeons(Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Du wirst zu einem riesigen wandelnden Würfel und kämpfst bis zum Ende eines sich ständig verändernden Dungeons! In Dicey Dungeons wählst Du einen von sechs verschiedenen Charakteren, jeder mit seinem eigenen Spielstil und seinen eigenen Fähigkeiten. Kämpfe gegen Monster, finde Schätze und level Deinen Helden auf in diesem gut gelaunten Deckbuilding-Roguelike vom Schöpfer von VVVVVV und Super Hexagon.

Jetzt verfügbar –Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition(Cloud)

Erlebe den Blockbuster-Klassiker, aktualisiert für eine neue Generation – jetzt mit umfassenden Verbesserungen wie einer Steuerung und Zielerfassung im Stil von Grand Theft Auto V, brillanter neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochauflösenden Texturen, größeren Entfernungen und vielem mehr.

Jetzt verfügbar –One Step from Eden(Cloud) [email protected]

One Step from Eden kombiniert Deck-Building und Echtzeit-Action mit Roguelike-Elementen und gibt Dir die Möglichkeit, einen Weg der Gnade oder der Zerstörung zu beschreiten. Du kämpfst allein oder mit Freund*innen im Koop-Modus mit mächtigen Zaubersprüchen gegen Feinde und sammelst Artefakte auf Deinem Weg nach Eden.

18. November –Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition

Die Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition enthält 25 hochdetaillierte Flugzeuge und 38 handgefertigte Flughäfen. Diese erweiterte Edition bietet zusätzlich fünf völlig neue Flugzeuge, acht neue handgefertigte Flughäfen, sechs neue Entdeckungsflüge, neue Tutorials und Updates für das Wettersystem. Die Inhalte der Game of the Year Edition sind als kostenloses Update für Besitzer des Microsoft Flight Simulator erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten. Der Himmel ruft!

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Diese Woche hat Xbox einen riesigen Haufen Perks für Dich! Vergiss nicht, Deine Perks über die Perks-Galerie einzufordern auf deiner Xbox-Konsole, in der Xbox-App für Windows-PCs oder in der Xbox Game Pass-Mobil-App.

Jetzt verfügbar – YouTube Premium – 3 Monate Probezeit

Sieh Dir Deine favorisierten YouTube-Creator*innen ohne Werbung an und lade Videos herunter, um sie unterwegs anzuschauen. Du streamst die neuesten Songs Deiner Lieblingskünstler*innen mit ununterbrochenem Zugang zu YouTube Music. Nur für neue YouTube Premium-Abonnent*innen.

Jetzt verfügbar – Crunchyroll Premium – Teste Mega Fan 75 Tage lang kostenlos

Du bekommst 1.000 Serien werbefrei, neue Episoden eine Stunde nach dem Release in Japan und mehr! Entdecke alles, was der Mega Fan Plan zu bieten hat, mit einer kostenlosen 75-tägigen Testphase. Nur für Neukunden von Crunchyroll. Hier erfährst Du mehr!

Jetzt verfügbar – Marvel’s Avengers – Disney+ Day Perks Pack

Schnapp Dir dieses Paket, um den Disney+ Day zu feiern und die Welt mit Stil zu retten! Hol Dir für jeden Helden ein neues Outfit mit einem Perks-Paket, darunter das Aerospace Outfit Set, das Black Panther Strategist Outfit und ein Emote für Kate Bishop.

Jetzt verfügbar – Eternal Return – Season 4 Charakter x Skin Bundle

Mehr Charaktere und einige Skins, die sie noch cooler aussehen lassen – was gibt es daran nicht zu lieben? Mit dem Season 4 Character x Skin Bundle schaltest Du sechs Charaktere, drei Skins und einige A-Coin und XP-Boosts frei. Das ist alles, was du brauchst, um Lumia Island Deinen Stempel aufzudrücken!

Jetzt verfügbar – Smite x Transformers – Autobots. Roll Out!

Autobots. Roll Out! Fordere deinen Transformers Starter Pass mit Battle Pass Points und mehr an.

Ultimate-Mitglieder können ab heute 17 weitere Spiele mit der Xbox Touch-Steuerung über die Cloud spielen! Spiele über 100 touchfähige Spiele mit Cloud-Gaming in der Xbox App für Windows-PCs, der Xbox Game Pass Mobile App auf Android-Geräten oder auf xbox.com/play auf Deinen Windows-PCs und Apple-Smartphones und -Tablets – ganz ohne Controller. Im Folgenden findest Du eine Liste der neuen Spiele mit Touch-Steuerung:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Wir schließen den November mit einer Reihe von Spielen ab, die in die Bibliothek kommen! Zur Erinnerung: Wenn Deine Freunde auf dem PC spielen, können sie die ersten drei Monate Game Pass für PC für einen Euro erhalten, damit Du einen zweiten Spieler hast!