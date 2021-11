PM: 10 große Änderungen im " New Horizon"-Update für Outriders (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Macht euch bereit für einen neuen und aufgebohrten Planeten Enoch!

Das Outriders-Update "New Horizon" kommt diese Woche, und es wird ein paar große Dinge am Spiel ändern.

Das Update ist kostenlos und versorgt das Spiel mit ein paar häufig gewünschten Features, einschließlich neuer Optionen für das Erscheinungsbild der Spielfigur, neuen Inhalten und einigen tollen Komfortverbesserungen. Die vielleicht größte Änderung betrifft aber die Endgame-Inhalte, die nun flexibel und viel aufregender und befriedigender sind. Und deshalb sprechen wir auch vom Endgame 2.0.

Kurz gesagt: New Horizon ist ein gewaltiges Update, das das Spiel wirklich transformieren wird. Hier sind zehn der wichtigsten Änderungen.

Die Endgame-Expeditionen von Outriders werden gewaltig überarbeitet.

Diese hochstufigen Endgame-Missionen schicken euch und eure Verbündeten in handgemachten Missionen gegen einige der mächtigsten Gegner im Spiel. Es handelt sich um brutale Herausforderungen, die stets erstaunliche Belohnungen liefern… Oder das zumindest tun sollten.

Vor dem New-Horizon-Update gab es für die Expeditionen einen Timer - je schneller ihr sie erledigt hattet, desto besser war die Belohnung. Leider hatte diese die unbeabsichtigte Konsequenz, dass die Spieler:innen förmlich in bestimmte Charakter-Builds gepresst wurden, die sich auf die Maximierung des Schadens pro Sekunde (DPS) konzentrierten.

Das allerdings lief direkt konträr zur zentralen Idee hinter Outriders, dass nämlich alle Spieler:innen fähig sein sollten, den Charakter zu erstellen und Spielstil zu nutzen, die ihnen am besten liegen.

Deshalb gibt es jetzt per Standard überhaupt keine Timer mehr bei Expeditionen. Mit dem Abschluss einer Mission verdient ihr auch die Belohnung - egal, wie lange es dauert. Das bedeutet, dass ihr nach Belieben mit jeglichen Builds experimentieren könnt, vom massigen Tank bis zum Unterstützer, und dass ihr auch einfach nur mit euren Freunden herumblödeln könnt, wenn ihr das wollt.

Das neue Update ändert auch die Art, wie die Expeditions-Belohnungen gehandhabt werden. Nun sind die Belohnungen viel besser über die Expeditionen verteilt. Und das bedeutet, dass auch die Missionen, bei denen ihr länger für den Abschluss braucht, eurer investierten Zeit Respekt zollen und sich lohnenswert anfühlen.

Was ist besser als eine brandneue Expedition? Wie wäre es mit vier davon?

Diese vier Missionen nehmen euch mit in bislang unerforschte Gebiete des Planeten Enoch. Sie umfassen zudem aufregende Geschichten, die im Zusammenhang mit der Story der Hauptkampagne stehen. Auf Folgendes könnt ihr euch freuen:

Molten Depths - Hier werdet ihr zu einem bislang unentdeckten Kraftwerk in Eagle Peaks geschickt. Das könnte eine wertvolle Anlage sein, es wird aber aktuell von einer … unerwünschten Partei bewohnt. Zeit, ihnen die Kündigung zu überreichen.

City of Nomads - Ihr trefft auf einen Charakter, der von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht wird. Trotz seiner düsteren Geschichte beschließt ihr, ihm beim Beschützen des alten Pax-Dorfes Uketu Atarah zu helfen.

The Marshal’s Complex - Großmarschall Corrigan bittet euch, eine Anlage in der Nähe des Deadrock Pass von Aufständischen zurückzuerobern. Ihr entdeckt schnell, dass mehr in dieser Mission steckt, als es zunächst den Anschein macht.

The Wellspring - Es gibt eine alte Pax-Legende über einen heiligen Ort, an den die Leute von weit her reisen, um ihre Schätze in tiefe Brunnen zu werfen. Ihr entschließt, euch diese Schätze zu holen - trotz eines wütenden Sturms, der scheinbar immer schlimmer wird…

All diese Missionen kommen mit dem New Horizon-Update und sind, ihr könnt es euch schon denken, komplett kostenlos. Jeder neue Expeditions-Spieler erhält von Beginn an Molten Depths, die anderen Missionen werden auf Herausforderungsstufe 4, 8 und 12 freigeschaltet.

Die beste Beute in Outriders ist legendäre Ausrüstung – einzigartige Waffen und Items, die einzigartige, mächtige Effekte besitzen. Bei Start des Spiels war das Grinden nach dieser Endgame-Ausrüstung… nun, Grinden eben. Es fühlte sich nie belohnend genug an, selbst wenn man auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielte. Weil das Beutesystem so sehr auf Zufall baute, war es zudem schwer, bestimmte Gegenstände zu finden.

Das hat sich geändert – das Team hat bereits im Juni die Auftauchwahrscheinlichkeit legendärer Beute weltweit um 100% erhöht. Man hat dem Spiel zu diesem Zeitpunkt auch ein neues Anti-Verdopplungssystem verpasst, das die Chance reduziert, einen Gegenstand, den ihr bereits im Besitz habt, nochmal zu bekommen.

Wenn ihr allerdings wirklich mehr Kontrolle über eure legendäre Beute haben wollt, dann solltet ihr nach Veröffentlichung des New-Horizon-Updates die „Eye of the Storm“-Expedition ausprobieren. Wenn ihr die abschließt, könnt ihr aus drei legendären Gegenständen wählen.

Schlussendlich hat Tiagos Expeditionsladen ein neues Feature, das ihn viel nützlicher macht. Ihr könnt jetzt einen geheimnisvollen legendären Gegenstand kaufen oder Ressourcen darauf verwenden, angebotene Ausrüstung neu auszuwürfeln.

Eines der Features, die am häufigsten von den Outriders-Spielern nachgefragt wurden, ist endlich da!

Das neue Transmog-System lässt euch das Aussehen eines Ausrüstungsteils zu einer anderen Optik desselben Typs ändern. Bei Waffen wird sogar der Sound passend zum gewünschten Gegenstand geändert.

Ihr könnt das jederzeit vom Menü aus machen, und es ist natürlich absolut kostenlos! Hier sind keine komplizierten Prozeduren, keine Spiel-Ressourcen und natürlich keine Mikrotransaktionen nötig. In dem Augenblick, in dem ihr ein neues Ausrüstungsteil findet, erhaltet ihr automatisch sein Transmog-Design – und das nicht nur für euren aktuellen Outrider, sondern für alle eure Charaktere.

Ihr werdet also nicht mehr gezwungen sein, Rüstung zu tragen, deren Ästhetik euch nicht gefällt, nur weil sie zu eurem Build passt. Ihr könnt euch euren persönlichen, durchgängigen Stil erschaffen - oder euren Outrider in ein Modeverbrechen der ganz besonderen Sorte verwandeln. Und das ganz ohne dabei eure Werte zu verändern.

Mehrere Fähigkeiten und Gegenstände wurden in sämtlichen Klassen erheblich effektiver gemacht. Dies erlaubt euch noch mehr mögliche Builds - Fähigkeiten, die viele Spieler:innen zuvor vernachlässigt haben, weil andere ihnen überlegen waren, werden nun erheblich brauchbarer.

Wenn ihr das Spiel nur zu seiner Veröffentlichung gespielt habt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr jetzt viel taffer und destruktiver seid. Und ihr neuen Spieler: Macht euch darauf gefasst, das Schlachtfeld auf die befriedigendste Weise zu dominieren.

Outriders verfügt jetzt über voll funktionsfähiges Crossplay über alle Plattformen hinweg, einschließlich Stadia. Zudem wurden die Regeln für das Matchmaking verbessert, damit ihr stabilere Verbindungen mit weniger Lag und Gummibandeffekt findet und weniger Verbindungsabbrüche erlebt.

Es gibt auch eine Regel, die sich um den Check von inaktiven Spielern dreht - ihr könnt also stets ein Team finden, bei dem die Spieler bereit für die Action sind.

Spieler auf Xbox und PlayStation haben jetzt viel mehr Einstellungsmöglichkeiten als bei der ersten Veröffentlichung des Spiels. Von der Stick-Empfindlichkeit bis zu Deadzones könnt ihr alles nach euren Präferenzen einstellen - ihr könnt das Spiel also so justieren, dass es perfekt zu euch passt.

Die Intro-Sequenz von Outriders ist ziemlich cool - also die ersten paar Male, die ihr sie zu Gesicht bekommt. Mit dem New-Horizon-Update könnt ihr sie aber nun auch überspringen und euch direkt ins Spiel begeben.

Das ist ein eher kleines neues Feature, aber altgediente Spieler werden die Fäuste in die Luft recken.

Hier ist noch was besonders Großartiges. Um den Start des New-Horizon-Updates zu feiern, erhalten alle, die sich zwischen jetzt und dem 30. November im Spiel anmelden, ein legendäres Rüstungsteil.

Dies gilt für neue wie bestehende Spieler, also holt euch das Ding, solange es verfügbar ist! Behaltet im Hinterkopf, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis das legendäre Rüstungsteil in eurem Inventar erscheint.

Doch das ist alles noch lange nicht alles: Es wird eine gewaltige neue Erweiterung namens Outriders: WORLDSLAYER erscheinen! Unheilschwangerer Name, oder?

Die Erweiterung kommt nächstes Jahr und wird euch in die entlegensten Winkel von Enoch führen, wo euch neue Geschichten, Herausforderungen und viele Dinge mehr erwarten!

Wir werden in Zukunft natürlich noch vieles mehr über Outriders zu erzählen haben, also folgt doch einfach unseren sozialen Kanälen, um alle News brandheiß mitzubekommen.

Das Outriders New Horizon-Update geht am 16. November 2021 auf allen Plattformen live.

Wenn ihr das Spiel mal ausprobieren wollt, dann solltet ihr das langsam wirklich tun - das Update macht es nämlich besser denn je. Es ist für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Stadia verfügbar.