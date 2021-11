Outriders: Großes Update verfügbar // Worldslayer-DLC im nächsten Jahr

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Nachdem es um das im April dieses Jahres veröffentlichte Outriders (im Test mit Wertung 7.0) eher still geworden ist, gab Square Enix kürzlich recht überraschend zwei Neuigkeiten bekannt: Zum einen erfährt der Third-Person-Shooter mit einem seit dem 16.11. verfügbaren, etwa 3,6 Gigabyte großen Update zahlreiche Änderungen. Zum anderen wurde für das kommende Jahr die Erweiterung Worldslayer angekündigt, zu der es bislang nur heißt, dass euch „neue Geschichten, Herausforderungen und viele Dinge mehr erwarten“ (siehe auch diesen Trailer).

Mit dem sogenannten New-Horizon-Update werden mehrere Anpassungen am Spiel beziehungsweise dessen Gameplay vorgenommen, die sich auch auf das Endgame auswirken. Laut des Unternehmens handelt es sich neben Komfortverbesserungen auch um „häufig gewünschte Features“. Unter anderem wurden folgende Maßnahmen vorgenommen:

– Abgeschaffter Expeditions-Timer

Bislang war es bei den (Endgame-)Missionen so, dass ihr bessere Beute erhalten habt, je schneller ihr erfolgreich wart. Die entsprechenden Timer wurden nun gänzlich aus dem Spiel entfernt. Der Hintergrund ist, dass zuvor bestimmte Charakter-Builds im Vordergrund standen, deren Ziel die Maximierung des Schadens war. Durch den Wegfall der Zeitfenster soll nun „nach Belieben mit jeglichen Builds experimentiert“ werden können, ohne Nachteile bei der Belohnung in Kauf nehmen zu müssen.

Hinzu kommt, dass sich die Beute „viel besser über die Expeditionen verteilt“. Solltet ihr also länger für eine entsprechende Mission benötigen, soll sich der erfolgreiche Abschluss dennoch „lohnenswert“ anfühlen.

– Vier neue Expeditionen

Durch das jüngste Update werden auch vier neue Expeditionen in Outriders implementiert, die euch in unerforschte Gegenden führen und auch im Zusammenhang mit der Story stehen. Konkret handelt es sich um Molten Depths, City of Nomads (ab Herausforderungsstufe 4), The Marshal's Complex (ab Stufe 8) und The Wellspring (ab Stufe 12).

– Legendäre Ausrüstung

Bereits Mitte dieses Jahres wurde die Wahrscheinlichkeit, legendäre Ausrüstung zu finden, um 100 Prozent erhöht. Hinzu kam ein „Anti-Verdopplungssystem“, das verhindern sollte, ein Item zu erhalten, das ihr bereits besitzt.

Mit „New Horizon“ wurden abermals Veränderungen vorgenommen, die sich unter anderem auf die „Eye of the Storm“-Expedition beziehen: Schließt ihr diese ab, könnt ihr nun aus drei legendären Gegenständen wählen.

– Neues Transmog-System

Ohne jegliche Ingame-Ressourcen oder Mikrotransaktionen könnt ihr ab sofort das Aussehen von Ausrüstungsteilen zu einer anderen Optik desselben Typs ändern. Laut Square Enix handelt es sich um eines jener Features, das „am häufigsten von den Outriders-Spielern nachgefragt wurde“.

– Verbesserte Fähigkeiten und Ausrüstungen

Sowohl an den Fähigkeiten aller vier Klassen als auch an bestimmten Gegenständen haben die Entwickler Hand angelegt. Dadurch sollen „noch mehr“ Builds möglich werden, da beispielsweise Fähigkeiten, die in der Vergangenheit vernachlässigt worden sind, nun „erheblich brauchbarer“ sind.

Weitere Änderungen des New-Horizon-Updates sind „voll funktionsfähiges Crossplay über alle Plattformen hinweg“, verbessertes Matchmaking oder auch mehr Einstellungsmöglichkeiten für Konsolenspieler sowie das Überspringen des Intros. Meldet ihr euch zudem bis zum 30. November im Spiel an, erhaltet ihr ein legendäres Rüstungsteil.