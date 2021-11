Gray: Indie-Horror-Titel mit Science-Fiction-Setting im Teaser-Trailer

PC

Das Zwei-Mann-Team 4886 Studios, benannt nach der Entfernung zwischen den beiden Mitgliedern in Meilen, ist mit den ersten Konzeptbildern zum Erstlingswerk Gray zuerst im September 2019 bei Instagram in Erscheinung getreten. Mittlerweile befindet sich das mit der Unreal Engine erstellte First-Person-Horror-Spiel, in dem ihr offenbar in einer Forschungseinrichtung auf dem Mond um euer Leben bangen müsst, in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand.

Im kürzlich veröffentlichten Teaser-Trailer, den ihr unter dieser News findet, könnt ihr den Protagonisten des Spiels bei der Flucht durch ein Gebäude beobachten, in dem gerade das Chaos ausbricht. Weitere Details sind noch nicht bekannt - es bleibt also unter anderem abzuwarten, ob das Spiel nur für den PC oder auch für Konsolen erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist für 2022 geplant.