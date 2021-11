PM: Wir feiern 20 Jahre Xbox mit über 70 neuen abwärtskompatiblen Spielen (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei Xbox feiern Gaming und wollen deshalb unseren Spielen ein langes Leben über Generationen hinweg ermöglichen. Keine andere Kunstform bietet die gleiche Möglichkeit, durch die Kombination von beeindruckenden Visuals, mitreißender Musik, emotionalen Geschichten und interaktiven Welten so lebensecht in riesige fremde Universen einzutauchen. Seit 2015 ermöglicht unser Programm für Abwärtskompatibilität für Xbox One und Xbox Series X|S den Fans auf der ganzen Welt, Tausende von Spielen aus unserer 20-jährigen Geschichte neu zu entdecken und wieder und wieder zu spielen.

Xbox definiert sich auch durch eine leidenschaftliche Community, die uns bei jedem Schritt auf unserem Weg begleitet hat und viel dazu beiträgt, wie unsere Zukunft aussehen wird. Diese Community hat sich gewünscht, dass mehr Games in den Katalog für abwärtskompatible Spiele aufgenommen werden, von hochkarätigen Blockbustern bis hin zu Kultklassikern. Darauf haben wir gehört.

Wir freuen uns, anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums mehr als 70 Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele in unsere Reihe für abwärtskompatible Games aufzunehmen. Darunter befinden sich viele der beliebtesten Spiele, die sich die Community gewünscht hat:

Wer diese Spiele auf Disc oder digital besitzt, kann direkt damit loslegen – die meisten Titel können in Kürze im Microsoft Store digital erworben werden.

Ein zentraler Grundsatz unseres Programms für Abwärtskompatibilität war es von Anfang an, Spiele nicht nur zu erhalten, sondern auch mit der neuesten Technologie zu optimieren, damit sie besser aussehen und sich besser spielen als je zuvor – ohne die ursprüngliche Vision des Originals zu verfälschen. Mit Xbox Series X|S haben wir Innovationen wie FPS Boost, Auto HDR und schnellere Ladezeiten eingeführt, die klassischen Titeln neues Leben einhauchen können.

FPS Boost und Auto HDR lassen sich ganz einfach im Abschnitt “Spiel verwalten” für jeden Titel ein- oder ausschalten. Die Fans entscheiden selbst, wie sie ihre Lieblingsspiele erleben möchten – in ihrer ursprünglichen Form oder optimiert mit aktiviertem Auto HDR und FPS Boost.

Diese finale Ergänzung unseres Programms für abwärtskompatible Spiele um mehr als 70 Titel war nur durch die Leidenschaft und das Feedback unserer Community möglich. Die beständigen Nachfragen der Fans nach bestimmten Titeln und Erweiterungen haben unser Team ermutigt, sich mit den kreativen Köpfen hinter den Originalen zusammenzutun, um Tausende von Spielen aus über vier Xbox-Generationen für die Zukunft zu erhalten. Aus rechtlichen und technischen Gründen haben wir jetzt die Grenzen unserer Möglichkeiten ausgeschöpft, weitere Spiele aus der Vergangenheit in unseren Katalog aufzunehmen. Vielen Dank, dass Ihr Teil dieser Reise mit uns wart!

Wir haben gemeinsam unsere Leidenschaft für großartige Spiele zelebriert und bewiesen, wie wichtig es ist, unser Erbe für zukünftige Gaming-Generationen zu bewahren. Wir geben den Fans die Möglichkeit, die Games zu spielen, die sie spielen wollen, mit den Leuten, mit denen sie spielen wollen, auf den Geräten, auf denen sie spielen wollen – unabhängig davon, wo und wie diese Spiele ursprünglich entwickelt wurden. Dadurch ermöglichen wir auch weiterhin immer wieder neuen Generationen, tolle Games aus der Vergangenheit zu entdecken. Umfassende Kompatibilität und die Erhaltung von Spielen sind Kernbestandteile der DNA von Team Xbox und unserer Community. Wir freuen uns darauf, neue Wege zu erkunden, unsere Geschichte zu pflegen und unseren Katalog von Tausenden von Titeln, die im Xbox-Ökosystem verfügbar sind, über neue Innovationen wie Xbox Cloud Gaming und zukünftige Plattformen noch mehr alten und neuen Fans zugänglich zu machen.

Tausende von Games, die auf Xbox Series X|S spielbar sind, findet Ihr auf xbox.com.

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time™: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader?™ Make the Grade

Avatar: The Last Airbender™ – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari™

Binary Domain™

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan®

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive® 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.™

F.E.A.R. 2: Project Origin™

F.E.A.R. 3

F.E.A.R.™ Files

The First Templar

Gladius™

Gunvalkyrie™

Islands of Wakfu®

LEGO® The Lord of the Rings™

Manhunt

Max Payne™

Max Payne® 2: The Fall of Max Payne

Max Payne® 3

MINI NINJAS™

Mortal Kombat™

Mortal Kombat® vs. DC Universe™

MX vs. ATV® Alive™

MX vs. ATV™ Untamed™

NIER™

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee™

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi™: Myth of Demons

Otogi™ 2: Immortal Warriors

The Outfit™

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. – Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil®: Operation Raccoon City

Ridge Racer™ 6

Rio

Risen™

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants™ Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square™

STAR WARS® Starfighter™: Special Edition

STAR WARS®: Episode III Revenge of the Sith™

STAR WARS®: The Clone Wars™

STAR WARS™ Jedi Knight™ II: Jedi Outcast™

Switchball™

Thrillville

Thrillville™: Off the Rails™

Time Pilot

TimeSplitters™ 2

TimeSplitters: Future Perfect™

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata®: Party Animals

Warlords

Alan Wake

Assassin’s Creed

Binary Domain™

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Darksiders

Dead Space™ 2

Dead Space™ 3

Disney’s Chicken LIttle

Dragon Age: Origins

Dragon Age™ II

The Elder Scrolls IV: Oblivion

F.E.A.R.™

F.E.A.R. 3

Fable Anniversary

Fable III

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Far Cry 3

Final Fantasy XIII-2

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Gears of War: Ultimate Edition

Kameo: Elements of Power

LEGO® The Lord of the Rings™

Medal of Honor: Airborne

Mirror’s Edge ™

NIER™

Resident Evil®: Operation Raccoon City

Rock of Ages

Sonic & All-Stars Racing Transformed

Sonic Generations

Sonic Unleashed

STAR WARS®: The Clone Wars™

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Battlefield 4™

Beholder Complete Edition

Dishonored® Definitive Edition

Dishonored®: Death of the Outsider™

Dragon Age™: Inquisition

Dragon Age: Origins

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Evil Within® 2

Fable Anniversary

Fable III

Fallout 3

Fallout 4

Fallout 76

Fallout: New Vegas

The Gardens Between

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War 4

Gears of War: Judgment

Gears of War: Ultimate Edition

Halo Wars 2

Kameo: Elements of Power

MotoGP™ 20

My Friend Pedro

My Time at Portia

Prey®

ReCore

Shadow Warrior 2

Steep™

Titanfall™ 2

Two Point Hospital™

Wasteland™ 3

Yakuza™ 6: The Song of Life