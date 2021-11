PM: Feiert mit uns 20 Jahre Xbox: Halo Infinite Multiplayer Beta jetzt verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Xbox feiert 20 Jahre Gaming und den Release von Halo mit der gesamten Gaming-Community und Spieleentwickler*innen auf der ganzen Welt. In den letzten 20 Jahren hat die Xbox-Community Gaming zu einem Ort der Freude, der Inspiration, der Bildung und der sozialen Verbundenheit gemacht. Freundschaften wurden geknüpft und neue Wege ergründet, sich miteinander zu verbinden. Wir haben viel gemeinsam erlebt: vier Generationen von Xbox-Konsolen, unzählige Events und Spiele-Releases, kultige Momente wie die Vorstellung des Xbox Series X Mini-Kühlschrank und die jüngsten Partnerschaften mit Adidas, M.A.C. Cosmetics und anderen.

Mit den aktuellen Blockbuster-Spielen Age of Empires IV, Forza Horizon 5 und Halo Infinite, die im Dezember auf den Markt kommen, ist die Xbox Zukunft so aufregend wie nie zuvor. Es gab auch noch nie einen besseren Zeitpunkt, um ein Ego-Shooter-Fan zu sein. Battlefield 2042 erscheint überall am 19. November und Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate mit EA Play können den Titel schon jetzt im Early Access spielen. In dieser 10-stündigen Testphase zockst Du All-Out Warfare, trittst mit Freund*innen im brandneuen Hazard Zone-Modus an und erlebst das Community-betriebene Battlefield Portal. Und mit Halo Infinite wartet nun ein weiterer Titel auf alle Gamer*innen – und das kostenlos!

Als Dankeschön an die Xbox-Community für 20 Jahre Unterstützung hat 343 Industries die kostenlose Halo Infinite Multiplayer-Beta und Saison 1 drei Wochen vor dem eigentlich geplanten Launch gestartet. Ab sofort ist der der Halo Infinite Multiplayer für alle Spieler*innen auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC verfügbar. Sie wird auch über Xbox Cloud Gaming ab heute verfügbar sein.

Spieler*innen können die Inhalte von Season 1 genießen, einschließlich aller Karten, Hauptmodi, Academy-Features und Battle Pass, und der gesamte Fortschritt wird in die beim Release von Halo Infinite am 8. Dezember übertragen. Vollständige Details zur Halo Infinite Multiplayer-Beta findet ihr auf Halo Waypoint.

Im Dezember wirfst Du einen Blick hinter die Kulissen und erfährst die wahre Geschichte über die Entwicklung der ersten Xbox und die darauffolgende 20-jährige Reise. Power On: The Story of Xbox ist eine Dokumentarserie, die von dem Team erzählt wird, das sie erlebt hat. Sie bringt Dich zu den Anfängen von Xbox zurück, als leidenschaftliches Projekt einer kleinen Gruppe von Gamer*innen bei Microsoft. Sie führt Dich durch die Xbox-Generationen und zeigt nie zuvor gesehene Details über einige der größten Herausforderungen, wie den gefürchteten Red Ring of Death. Alle sechs Episoden werden ab dem 13. Dezember weltweit auf einer Vielzahl von Videoplattformen wie Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox und anderen Kanälen verfügbar sein.

Das Xbox Abwärtskompatibilitätsprogramm hat es Fans auf der ganzen Welt ermöglicht, Tausende von Spielen aus einer 20-jährigen Gaming-Geschichte zu entdecken und erneut zu erleben. Über 70 neue Xbox 360- und Original Xbox-Spiele sind jetzt zum 20. Jubiläum in der abwärtskompatiblen Bibliothek sowohl für Xbox One als auch für Xbox Series X|S verfügbar. Für 11 der neu hinzugefügten Titel und 26 weitere Titel aus der bestehenden Bibliothek ist der Xbox FPS Boost aktiviert. Außerdem folgt für ausgewählte Titel über Xbox Cloud Gaming (Beta) ebenfalls der FPS Boost, wenn sie über die Cloud gespielt werden. Weitere Details findest Du im vollständigen Xbox Wire-Post.

Xbox hat sich mit Netflix’ Red Notice und Dwayne „The Rock“ Johnson zusammengetan für The Xbox Vault. Freue Dich auf ein immersives Online-Erlebnis, das von Red Notice inspiriert wurde, mit legendären Xbox-Artefakten gefüllt ist und Dir die Chance bietet, einen von über 1.000 limitierten Preisen zu gewinnen.

Weitere Details findest Du in der vollständigen Xbox Wire Meldung. Um den Xbox Vault selbst zu erleben, besuche www.XboxVault.com

Die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag gehen weiter und halten noch einiges an Nostalgie für die fantastische Xbox Community bereit.

Xbox verlost ein neues und vollständig eingerichtetes Gaming-Zimmer, das mit einer künstlerischen Darstellung von zwei Jahrzehnten Xbox verziert ist. Melde dich auf Xbox FanFest an oder logge Dich ein und nimm am 20th Anniversary Xbox FanFest Gewinnspiel teil, um zu gewinnen. Der Teilnahmezeitraum beginnt am 15. November 2021 um 19:00 Uhr und endet am 22. November 2021 um 08:59 Uhr. Kein Kauf erforderlich. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit Wohnsitz in einem von Xbox Live unterstützten Land ab 18 Jahren. Die offiziellen Regeln halten weitere Informationen bereit.

Läute das Jubiläum mit der Kollektion von Xbox- und Halo-Merchandise ein, die 20 Jahre Gaming feiern! Im Xbox Gear Shop findest Du eine große Auswahl an Artikeln – von T-Shirts über Kapuzenpullis bis hin zu Ornamenten und mehr. Dich erwarten auch einige digitale Goodies, mit denen Du deine Liebe zur Xbox zeigen kannst, darunter ein kostenloses 20th Anniversary Avatar T-Shirt und ein neuer, von Xbox 360 inspirierter dynamischer Hintergrund, der ab dem 16. November auf Xbox Series X|S verfügbar ist.

Wenn Du mehr über die Anfänge von Xbox erfahren möchtest und die Innovationen, die Xbox in der Spielebranche hervorgebracht hat, dann wirf einen Blick auf Xbox Pioneers: Creativity and Innovation –Past, Present & Future. Diese Diskussionsrunde wird vom ehemaligen Präsidenten und COO von Nintendo USA, Reggie Fils-Aime, moderiert und umfasst die Xbox-Visionäre Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore und Bonnie Ross. Du kannst das Xbox Pioneers Panel am 22. November um 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Microsoft Alumni Network und auf dem offiziellen Xbox Twitch-Kanal mitverfolgen.

Sei bei einem 24-stündigen Gaming-Livestream am Giving Tuesday, dem 30. November, dabei. Dort wird nicht nur das 20-jährige Jubiläum gefeiert, sondern es werden auch Spenden für Extra Life, ein Programm des Children’s Miracle Network Hospitals, gesammelt. Zur Feier des Jubiläums spielen wir uns durch 20 Jahre Spiele mit jeder Menge Kult-Games und neuen, spannenden Titeln. Das Streaming-Event beginnt um 19:00 Uhr auf XboxOn – Twitch.

Außerdem kannst Du Dich auf ein Halo Infinite Online-Turnier mit 128 Teams freuen, das über Smash.gg läuft und auf Twitch.tv/Xbox übertragen wird. Der Wettbewerb findet am Samstag, den 11. Dezember, und Sonntag, den 12. Dezember, statt. Der Hauptpreis ist eine bezahlte Reise zum ersten HCS (Halo Competitive) Live-Event in Raleigh, North Carolina. Die Anmeldung für dieses Event beginnt heute, am 15. November um 21:00 Uhr auf Smash.gg/Xbox.