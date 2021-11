Halo Infinite: Kostenloser Multiplayer-Modus ab heute verfügbar

PC XOne Xbox X

Im Rahmen des heutigen Microsoft-Streams zum 20-jährigen Xbox-Jubiläum hat Entwickler 343 Industries zur Feier des Tages einen verfrühten Start des kostenlosen Mehrspieler-Modus von Halo Infinite angekündigt. Halo-Fans müssen sich nicht bis zum 8. Dezember gedulden, ab dem die Kampagne des Egoshooters verfügbar sein wird, sondern können ab sofort auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC in die Multiplayer-Season 1 mit dem Titel "Heroes of Reach" starten. Enthalten sind dabei alle Karten, Hauptmodi, Academy-Features und der Battle Pass.

Das Spiel soll im Laufe des Tages auf eurer Konsole oder PC zum Download zur Verfügung stehen und später auch via Cloud-Gaming spielbar sein. Im Moment scheinen die Server teilweise noch überlastet beziehungsweise startet der Download nicht. Auf Steam lässt sich das circa 24 GB große Multiplayer-Paket bereits herunterladen.